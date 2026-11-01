Noticias de Venezuela hoy con cobertura de sucesos, política, economía, deportes e información de actualidad. Noticiascol cubre el país y las regiones 24/7.

Desde 2012

Noticias de Venezuela hoy con cobertura de sucesos, política, economía, deportes e información de actualidad. Noticiascol cubre el país y las regiones 24/7.
Nacionales

Falla eléctrica paraliza sistemas de bombeo Tuy II y III en Miranda

Reporte nacional

|1 min|
Imagen de la noticia: Falla eléctrica paraliza sistemas de bombeo Tuy II y III en Miranda

Escuchar noticia

0:00 / 0:00

Este 1 de noviembre de 2026, ciudadanos de diversas regiones de Venezuela reportaron inestabilidad en el servicio eléctrico. Las fallas, que comenzaron cerca de las 9:22 am, se manifestaron a través de fuertes fluctuaciones de corriente y cortes prolongados en múltiples estados.

Lee también
Inameh: Pronóstico para este domingo 1 de noviembre 2026

En la capital y el estado Miranda, los habitantes de sectores como Guarenas, Charallave y Caracas informaron sobre la interrupción total del servicio, acompañada de ruidos en el tendido eléctrico. La fluctuación de las 9:26 am también afectó los sistemas Tuy II y Tuy III, lo que derivó en la paralización temporal del bombeo y la disminución de la presión de agua en el municipio Baruta, según informó el alcalde Darwin González.

Otras entidades también registraron daños severos en el suministro. En Carabobo, específicamente en Valencia y Naguanagua, así como en Maracay, estado Aragua, los sistemas de protección de los hogares se activaron para evitar daños en equipos electrónicos. Asimismo, se reportaron cortes en Coro, Barinas y diversas zonas de Anzoátegui. Los ciudadanos piden respuestas rápidas para evitar la pérdida total de los alimentos y la paralización de las actividades comerciales en sus localidades.

Con información de noticiascol.com

¿Qué te pareció esta noticia?

Sigue explorando

NacionalesFallas EléctricasServicio Eléctrico

Agenda de Venezuela

NacionalesLa cobertura política, económica y social que mueve el país.

Sigue leyendo

Más leídosLos temas con mejor rendimiento editorial y mayor interés de la audiencia.

Tiempo real

Más visto hoyLas noticias que concentran atención en este momento dentro de Noticiascol.

Recibe grátis las noticias más destacadas en tu correo.