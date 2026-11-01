Falla eléctrica paraliza sistemas de bombeo Tuy II y III en Miranda

En la capital y el estado Miranda, los habitantes de sectores como Guarenas, Charallave y Caracas informaron sobre la interrupción total del servicio, acompañada de ruidos en el tendido eléctrico. La fluctuación de las 9:26 am también afectó los sistemas Tuy II y Tuy III, lo que derivó en la paralización temporal del bombeo y la disminución de la presión de agua en el municipio Baruta, según informó el alcalde Darwin González.

Otras entidades también registraron daños severos en el suministro. En Carabobo, específicamente en Valencia y Naguanagua, así como en Maracay, estado Aragua, los sistemas de protección de los hogares se activaron para evitar daños en equipos electrónicos. Asimismo, se reportaron cortes en Coro, Barinas y diversas zonas de Anzoátegui. Los ciudadanos piden respuestas rápidas para evitar la pérdida total de los alimentos y la paralización de las actividades comerciales en sus localidades.