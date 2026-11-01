Este 1 de noviembre de 2026, ciudadanos de diversas regiones de Venezuela reportaron inestabilidad en el servicio eléctrico. Las fallas, que comenzaron cerca de las 9:22 am, se manifestaron a través de fuertes fluctuaciones de corriente y cortes prolongados en múltiples estados.
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Falla eléctrica paraliza sistemas de bombeo Tuy II y III en Miranda
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