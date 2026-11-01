Alicia Machado, reconocida actriz y Miss Universo 1996, atraviesa un momento de tensión en el reality show «Juego de Villanos» de la cadena Telemundo. Durante una reciente emisión, la artista venezolana recordó la dura batalla contra el cáncer que enfrentó en 2013, un proceso en el que contó con el respaldo de su colega Lis Vega.
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Alicia Machado se quiebra en «Juego de Villanos» tras nominación de Lis Vega
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Con información de Meridiano
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