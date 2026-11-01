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Alicia Machado se quiebra en «Juego de Villanos» tras nominación de Lis Vega

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Alicia Machado, reconocida actriz y Miss Universo 1996, atraviesa un momento de tensión en el reality show «Juego de Villanos» de la cadena Telemundo. Durante una reciente emisión, la artista venezolana recordó la dura batalla contra el cáncer que enfrentó en 2013, un proceso en el que contó con el respaldo de su colega Lis Vega.

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La situación escaló cuando Vega nominó a Machado para la eliminación, una decisión que tomó por sorpresa a la exreina de belleza. Entre lágrimas, Machado confesó que la acción le resultó dolorosa debido a los años de amistad y apoyo mutuo que comparten. Según la artista, considera que Aleska Génesis fue quien influyó en la decisión de Vega para que votara en su contra.

Alicia Machado se quiebra al hablar del duro cáncer que atravesó

La historia de Machado con esta enfermedad es conocida desde 2014, cuando decidió hacer público su diagnóstico de cáncer de mama para ofrecer un mensaje de fortaleza. En aquel entonces, la actriz compartió cómo el tratamiento, que incluyó quimioterapias y cirugías, impactó su autoestima y feminidad. La artista decidió hacerlo público para enviar un mensaje de fortaleza a otras mujeres que atraviesan situaciones similares.

Alicia Machado se quiebra al hablar del duro cáncer que atravesó

Con información de Meridiano

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