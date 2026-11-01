Alicia Machado se quiebra en «Juego de Villanos» tras nominación de Lis Vega

La situación escaló cuando Vega nominó a Machado para la eliminación, una decisión que tomó por sorpresa a la exreina de belleza. Entre lágrimas, Machado confesó que la acción le resultó dolorosa debido a los años de amistad y apoyo mutuo que comparten. Según la artista, considera que Aleska Génesis fue quien influyó en la decisión de Vega para que votara en su contra.

La historia de Machado con esta enfermedad es conocida desde 2014, cuando decidió hacer público su diagnóstico de cáncer de mama para ofrecer un mensaje de fortaleza. En aquel entonces, la actriz compartió cómo el tratamiento, que incluyó quimioterapias y cirugías, impactó su autoestima y feminidad. La artista decidió hacerlo público para enviar un mensaje de fortaleza a otras mujeres que atraviesan situaciones similares.