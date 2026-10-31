La cantante colombiana Karol G compartió detalles sobre su vida personal durante una conversación con la actriz mexicana Salma Hayek, publicada recientemente en la revista Interview Magazine. En el diálogo, la artista expuso cómo su trayectoria profesional y la fama global han transformado su cotidianidad, dificultando la posibilidad de establecer vínculos afectivos.
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Karol G asegura que enamorarse no está en sus planes actuales
Entrevista reveladora
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