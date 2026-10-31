Karol G asegura que enamorarse no está en sus planes actuales

Según explicó la intérprete, su intensa rutina de trabajo, que incluye giras y constantes viajes, limita sus espacios para conocer personas fuera de su entorno laboral. Además, señaló que su popularidad actúa como una barrera, ya que muchos hombres sienten intimidación o simplemente asumen que resulta imposible acercarse a ella.

La artista también reflexionó sobre su manera de vivir el romance, caracterizada por una entrega total. Al respecto, confesó: «Yo amo mucho, pero cuando amo a alguien, voy hasta el final hasta estrellarme». Esta intensidad, según indicó, hace que las rupturas tengan un impacto profundo en su estabilidad emocional.

Ante este panorama, la ganadora del Grammy afirmó que actualmente prioriza su bienestar personal y su carrera. Sobre su situación sentimental, fue enfática al declarar: «Enamorarme no está en mis planes». Por su parte, Salma Hayek le aconsejó valorar opciones fuera de la industria del entretenimiento, coincidiendo en que la madurez emocional es clave para anteponer la paz mental ante cualquier relación pasajera.