Danny Ocean se une a Daddy Yankee en el nuevo álbum «La Postal»

Uno de los puntos más destacados de este proyecto es la destacada colaboración con el venezolano Danny Ocean en el tema titulado «Alfombra Voladora». Esta canción, que explora temáticas como el amor, la complicidad y la desconexión de la rutina, ha recibido una respuesta positiva por parte de la audiencia tras su lanzamiento.

Para el intérprete venezolano, este trabajo conjunto con el «Big Boss» del género urbano llega en un momento de relevancia profesional, pues coincide con su nominación a los Latin Grammy 2026 en la categoría Mejor Canción Tropical por su éxito «Crayola». La entrega de estos galardones está prevista para el próximo 12 de noviembre en Las Vegas.

Además de la participación de Ocean, el álbum incluye colaboraciones con figuras de la industria como Cardi B, Myke Towers, Bizarrap, De La Rose y Diljit Dosanjh. A través de sus redes sociales, el artista boricua expresó su satisfacción por el lanzamiento: «Ver este disco salir al mundo y sentir todo el cariño que nos han brindado me llena el corazón», manifestó.

El nuevo disco cuenta con 15 canciones que ya se encuentran disponibles en las plataformas digitales.