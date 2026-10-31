El reconocido artista puertorriqueño Ramón Luis Ayala Rodríguez, conocido mundialmente como Daddy Yankee, presentó oficialmente su nuevo álbum musical titulado «La Postal». El estreno de esta producción, que consta de 15 canciones, se llevó a cabo el pasado viernes 30 de octubre.
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Danny Ocean se une a Daddy Yankee en el nuevo álbum «La Postal»
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Con información de Meridiano
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