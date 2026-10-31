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Orlando Urdaneta, Mirla Castellanos y Leonardo Padrón se reúnen en España por el 65 aniversario de Venevisión

Televisión venezolana

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Un emotivo encuentro entre personalidades de la televisión venezolana tuvo lugar recientemente en Madrid, España. Orlando Urdaneta, Mirla Castellanos y Leonardo Padrón compartieron momentos de camaradería, en lo que se perfila como parte de las actividades conmemorativas por el 65 aniversario de Venevisión.

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La planta televisiva, bajo la producción de Luis Olavarrieta, desarrolla un trabajo especial para celebrar más de seis décadas de trayectoria. Este proyecto busca honrar el legado de la televisora y su impacto en la audiencia nacional a través de producciones que marcaron época.

Orlando Urdaneta, Mirla Castellanos y Leonardo Padrón se juntan en España

La celebración ha propiciado el retorno de figuras icónicas a la dinámica de la planta, entre las que destacan Lupita Ferrer, Moncho Martínez, Osmel Sousa y Mery Cortez. Por su parte, el escritor Leonardo Padrón, pieza clave en la historia de los dramáticos del canal con éxitos como «Cosita rica» y «La mujer perfecta», expresó su emoción por el reencuentro a través de sus redes sociales.

Orlando Urdaneta, Mirla Castellanos y Leonardo Padrón se juntan en España

Hasta el momento, no se ha anunciado la fecha de difusión del documental conmemorativo. La audiencia permanece a la expectativa de este material, que sigue la línea de trabajos previos realizados por Olavarrieta sobre hitos de la televisión venezolana.

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Con información de Meridiano

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