Orlando Urdaneta, Mirla Castellanos y Leonardo Padrón se reúnen en España por el 65 aniversario de Venevisión

La planta televisiva, bajo la producción de Luis Olavarrieta, desarrolla un trabajo especial para celebrar más de seis décadas de trayectoria. Este proyecto busca honrar el legado de la televisora y su impacto en la audiencia nacional a través de producciones que marcaron época.

La celebración ha propiciado el retorno de figuras icónicas a la dinámica de la planta, entre las que destacan Lupita Ferrer, Moncho Martínez, Osmel Sousa y Mery Cortez. Por su parte, el escritor Leonardo Padrón, pieza clave en la historia de los dramáticos del canal con éxitos como «Cosita rica» y «La mujer perfecta», expresó su emoción por el reencuentro a través de sus redes sociales.

Hasta el momento, no se ha anunciado la fecha de difusión del documental conmemorativo. La audiencia permanece a la expectativa de este material, que sigue la línea de trabajos previos realizados por Olavarrieta sobre hitos de la televisión venezolana.