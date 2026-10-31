Un emotivo encuentro entre personalidades de la televisión venezolana tuvo lugar recientemente en Madrid, España. Orlando Urdaneta, Mirla Castellanos y Leonardo Padrón compartieron momentos de camaradería, en lo que se perfila como parte de las actividades conmemorativas por el 65 aniversario de Venevisión.
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Orlando Urdaneta, Mirla Castellanos y Leonardo Padrón se reúnen en España por el 65 aniversario de Venevisión
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Con información de Meridiano
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