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Abuelas influencers: cómo la tercera edad conquista TikTok y genera ingresos

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El fenómeno de las creadoras de contenido de la tercera edad ha tomado fuerza en las redes sociales, donde mujeres mayores de 70 años están construyendo comunidades leales y negocios rentables. A través de plataformas como TikTok e Instagram, estas figuras han encontrado un espacio para compartir sus experiencias, desafiar prejuicios sobre el envejecimiento y colaborar con marcas globales.

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Lillian Droniak, una mujer de 96 años residente en Connecticut, Estados Unidos, es uno de los casos más destacados. Con 15 millones de seguidores, Droniak utiliza su alcance para financiar los costos de su residencia de ancianos, que ascienden a 12.000 dólares mensuales. La creadora, quien comenzó a publicar videos en 2020 con la ayuda de su nieto, sostiene que su éxito radica en demostrar a los jóvenes que la vida no se detiene al envejecer.

Al otro lado del Atlántico, en Cardiff, Reino Unido, Viv Truran, de 82 años, gestiona su propia carrera digital desde una habitación convertida en estudio. Truran, quien comparte su estilo personal con más de 800.000 seguidores, destaca por su selectividad al elegir acuerdos comerciales, priorizando marcas que realmente le interesan y organizaciones benéficas. Por su parte, Grace Geramita, conocida como Nonna Gracie, ha convertido sus recetas tradicionales en un contenido que conecta con millones de personas, mientras que Barbara Costello, exmaestra de 77 años, ha logrado que su audiencia la vea como una figura materna a través de sus consejos de hogar y cocina.

Para las agencias de marketing, este segmento de creadores es altamente atractivo. Naomi Baker, de la agencia We Are Social, explica que las marcas valoran a estos perfiles porque suelen tener comunidades muy consolidadas y leales, lo que aporta un valor añadido considerable a las campañas publicitarias. Según Baker, el contenido de estas abuelas digitales también funciona como un refugio de positividad, ofreciendo consuelo en un mundo incierto para sus seguidores más jóvenes.

Con información de El Nacional

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