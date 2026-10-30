El fenómeno de las creadoras de contenido de la tercera edad ha tomado fuerza en las redes sociales, donde mujeres mayores de 70 años están construyendo comunidades leales y negocios rentables. A través de plataformas como TikTok e Instagram, estas figuras han encontrado un espacio para compartir sus experiencias, desafiar prejuicios sobre el envejecimiento y colaborar con marcas globales.
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Abuelas influencers: cómo la tercera edad conquista TikTok y genera ingresos
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Con información de El Nacional
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