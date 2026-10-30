La influencia de la moda vintage y el legado de las estrellas de Hollywood volvieron a ser protagonistas gracias a Kim Kardashian. La socialité sorprendió al lucir una pieza de alta joyería que perteneció a la fallecida actriz Elizabeth Taylor, durante una reciente sesión fotográfica realizada en Roma.
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Farándula
Kim Kardashian exhibe joya de Elizabeth Taylor durante su visita a Roma
Alta joyería
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Con información de Meridiano
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