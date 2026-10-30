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Kim Kardashian exhibe joya de Elizabeth Taylor durante su visita a Roma

Alta joyería

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La influencia de la moda vintage y el legado de las estrellas de Hollywood volvieron a ser protagonistas gracias a Kim Kardashian. La socialité sorprendió al lucir una pieza de alta joyería que perteneció a la fallecida actriz Elizabeth Taylor, durante una reciente sesión fotográfica realizada en Roma.

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La joya, firmada por la casa Bvlgari, destaca por su diseño compuesto por 16 esmeraldas rodeadas de diamantes. Según reportes especializados, la pieza tiene como punto focal una esmeralda de 23,46 quilates. Kardashian logró acceder a este histórico accesorio con la asistencia de su estilista, Law Roach, tras obtener los permisos necesarios para utilizar las piezas de archivo de la marca durante su visita a la boutique en Italia.

Este collar, creado en 1962, posee un valor histórico significativo, pues fue un regalo del actor Richard Burton para Elizabeth Taylor durante el rodaje de la película «Cleopatra» en 1963. Kardashian ha demostrado en múltiples ocasiones su fascinación por la moda vintage de las grandes leyendas del cine, una tendencia que ha replicado en eventos de alto perfil anteriormente.

Kim Kardashian lució pronunciado escote con un histórico collar de Elizabeth Taylor

A través de sus redes sociales, la empresaria compartió su entusiasmo por la oportunidad de portar estas piezas, destacando la importancia de preservar el legado de figuras como Taylor. La belleza y la elegancia de la fallecida actriz Elizabeth Taylor se mantienen más vigentes que nunca, reafirmando el impacto duradero de su estilo personal en la cultura contemporánea.

Con información de Meridiano

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