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«La Familia»: Ricardo Montaner estrena gaita dedicada a sus raíces en Maracaibo

Lanzamiento musical

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El reconocido cantautor Ricardo Montaner sorprendió a sus seguidores el jueves 29 de octubre con el estreno de «La Familia», una pieza musical en ritmo de gaita con la que rinde homenaje a Maracaibo, a sus tradiciones y a la importancia de la unión familiar.

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Esta nueva propuesta representa un vínculo directo con la ciudad que lo acogió durante su infancia y donde dio sus primeros pasos en el ámbito artístico. Aunque nació en Argentina, el intérprete ha expresado en diversas ocasiones el profundo afecto que mantiene por Venezuela y, de manera especial, por la capital zuliana.

Ricardo Montaner sorprende con una gaita que rinde homenaje a sus raíces venezolanas

El sencillo utiliza los ritmos característicos de la gaita tradicional para desarrollar un mensaje centrado en el reencuentro y la celebración de los momentos compartidos con los seres queridos, especialmente durante la época decembrina.

Uno de los aspectos más destacados del lanzamiento es su propuesta audiovisual. El videoclip utiliza como escenario los paisajes de Maracaibo y comienza con imágenes del emblemático Puente General Rafael Urdaneta, una de las estructuras más representativas del occidente del país. Los atardeceres sobre el Lago de Maracaibo también forman parte de esta producción, reflejando la identidad de una región que sigue ocupando un lugar especial en la vida del artista.

La conexión de Montaner con la gaita ha sido constante en años recientes. En agosto de 2023, durante su visita a Venezuela, protagonizó un emotivo momento en la calle Carabobo de Maracaibo al interpretar «Sin Rencor», de Neguito Borjas, junto a sus hijos Mau y Ricky. Asimismo, en julio de 2025 presentó «La Pequeña Venecia», otra composición dedicada a Venezuela y a las oportunidades que recibió en el país.

Con información de noticiascol.com

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