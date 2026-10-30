El reconocido cantautor Ricardo Montaner sorprendió a sus seguidores el jueves 29 de octubre con el estreno de «La Familia», una pieza musical en ritmo de gaita con la que rinde homenaje a Maracaibo, a sus tradiciones y a la importancia de la unión familiar.
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Farándula
«La Familia»: Ricardo Montaner estrena gaita dedicada a sus raíces en Maracaibo
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