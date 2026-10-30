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Lali Espósito comparte imágenes de su viaje a Miami previo a su enlace con Pedro Rosemblat

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La artista argentina Lali Espósito captó la atención de sus seguidores tras compartir una serie de fotografías desde Miami, Estados Unidos. La cantante, quien se encuentra disfrutando de unos días de relajación, aprovechó la ocasión para celebrar su despedida de soltera en compañía de su círculo más íntimo de amigos.

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Lali Espósito lució un ajustado bikini en sus días de descanso en Miami

A través de su perfil oficial en Instagram, la intérprete de “Fanático” mostró diversos momentos de su estadía, destacando su elección de vestuario para las jornadas de playa. Según ha trascendido en medios especializados, la boda de la artista con el humorista y streamer Pedro Rosemblat podría realizarse este viernes 30 de octubre.

Lali Espósito lució un ajustado bikini en sus días de descanso en Miami

La protagonista de esta noticia describió estos días como una mezcla de trabajo y afecto junto a sus allegados, marcando así el cierre de su etapa de soltería antes de formalizar su relación con el reconocido comunicador argentino.

Con información de Meridiano

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