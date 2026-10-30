La artista argentina Lali Espósito captó la atención de sus seguidores tras compartir una serie de fotografías desde Miami, Estados Unidos. La cantante, quien se encuentra disfrutando de unos días de relajación, aprovechó la ocasión para celebrar su despedida de soltera en compañía de su círculo más íntimo de amigos.
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Farándula
Lali Espósito comparte imágenes de su viaje a Miami previo a su enlace con Pedro Rosemblat
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Con información de Meridiano
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