Lali Espósito comparte imágenes de su viaje a Miami previo a su enlace con Pedro Rosemblat

A través de su perfil oficial en Instagram, la intérprete de “Fanático” mostró diversos momentos de su estadía, destacando su elección de vestuario para las jornadas de playa. Según ha trascendido en medios especializados, la boda de la artista con el humorista y streamer Pedro Rosemblat podría realizarse este viernes 30 de octubre.

La protagonista de esta noticia describió estos días como una mezcla de trabajo y afecto junto a sus allegados, marcando así el cierre de su etapa de soltería antes de formalizar su relación con el reconocido comunicador argentino.