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La postal es el nuevo álbum de Daddy Yankee con 15 temas y colaboraciones internacionales

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El artista puertorriqueño Daddy Yankee presentó este viernes su nuevo álbum de estudio titulado La postal, una producción compuesta por 15 temas que tienen como hilo conductor el amor. El disco explora diversas facetas del sentimiento, desde el amor romántico, familiar y propio, hasta la pasión por la música latina.

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En este trabajo, el intérprete busca mostrar el amor como una fuerza real, alejándose de las fantasías. Según explicó el artista, se trata de una obra que refleja experiencias cotidianas, incluyendo sus contradicciones, heridas y procesos de sanación. La producción fusiona sonidos afro, caribeños y punyabíes con el estilo característico del reguetón que ha definido la trayectoria del cantante.

El álbum cuenta con colaboraciones de figuras como Bizarrap, Cardi B, Danny Ocean, De La Rose, Myke Towers y el artista indio Diljit Dosanjh. Precisamente, el sencillo principal, Pokito, junto a Dosanjh, destaca por la conexión musical entre Puerto Rico y Punyab. Gran parte de la producción fue realizada por el propio Daddy Yankee en conjunto con su hijo, Jeremy Ayala González. El autor del éxito global Gasolina aseguró que, aunque los sonidos viajan por distintas partes del mundo, el corazón del álbum es universal.

Con información de noticiascol.com

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