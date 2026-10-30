El artista puertorriqueño Daddy Yankee presentó este viernes su nuevo álbum de estudio titulado La postal, una producción compuesta por 15 temas que tienen como hilo conductor el amor. El disco explora diversas facetas del sentimiento, desde el amor romántico, familiar y propio, hasta la pasión por la música latina.
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La postal es el nuevo álbum de Daddy Yankee con 15 temas y colaboraciones internacionales
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