El actor venezolano Édgar Ramírez fue distinguido este miércoles con el premio My Hero Award en la categoría de Impacto Cultural. El galardón fue entregado durante la trigésima gala anual de las organizaciones humanitarias Aid for Aids y Aid for Life, celebrada en el Museo Americano de Historia Natural de Nueva York.
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Édgar Ramírez es reconocido en Nueva York por su compromiso social con Venezuela
Reconocimiento humanitario
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