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Édgar Ramírez es reconocido en Nueva York por su compromiso social con Venezuela

Reconocimiento humanitario

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El actor venezolano Édgar Ramírez fue distinguido este miércoles con el premio My Hero Award en la categoría de Impacto Cultural. El galardón fue entregado durante la trigésima gala anual de las organizaciones humanitarias Aid for Aids y Aid for Life, celebrada en el Museo Americano de Historia Natural de Nueva York.

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El reconocimiento destaca no solo su trayectoria en la industria cinematográfica, sino también su firme y constante compromiso social como abanderado de causas humanitarias en favor de Venezuela. Durante el evento, que también rindió homenaje a figuras como Nathalie Rayes, María Eugenia Maury y Mary Ann Torres, se resaltó la labor de Ramírez al utilizar su influencia para visibilizar la realidad del país.

Los fondos recaudados durante el evento serán destinados a sostener tratamientos contra el VIH, ampliar el respaldo a migrantes y financiar proyectos de recuperación tras el doble terremoto ocurrido el pasado 24 de junio en Venezuela.

Aid for Aids, fundada en 1996 por Jesús Aguais, se mantiene como el principal proveedor de antirretrovirales en Venezuela, mientras que Aid for Life, creada en 2016, enfoca su labor en la atención a poblaciones desplazadas y migrantes en Nueva York. La ceremonia cumplió un rol crucial de movilización solidaria para estas causas humanitarias.

Con información de noticiascol.com

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