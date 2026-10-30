Osmel Sousa lamenta la pérdida de elementos decorativos en la sede del Miss Venezuela

Uno de los primeros detalles que llamó su atención fue el cambio de color de la fachada. Sousa cuestionó que el tradicional rosado ya no estuviera presente y manifestó que, de haber elegido otra tonalidad, habría preferido el amarillo antes que el morado que ahora identifica al inmueble.

La visita también lo llevó a recordar cómo había organizado los espacios durante su gestión. Al entrar en la oficina que ocupó por años, aseguró que quedó impactado por las transformaciones y lamentó que buena parte de los elementos decorativos que había seleccionado ya no estuvieran allí. Entre los objetos que mencionó destacó un espejo de grandes dimensiones que recibió como obsequio de Avensa, antigua aerolínea venezolana, después de que la compañía cesara sus operaciones. También recordó una lámpara que había instalado en uno de los salones de la quinta y que, según contó, había formado parte de la decoración de la boda de Ricardo Cisneros.

Para Sousa, el piso y la escalera son algunos de los pocos elementos que todavía conservan parte de la estética que tuvo el lugar durante su etapa al frente del concurso. Su relato estuvo acompañado de comentarios sobre el estado actual de la propiedad y la desaparición de detalles que consideraba importantes.