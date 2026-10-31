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Infección respiratoria obliga a Don Omar a posponer presentaciones en Estados Unidos

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El cantante puertorriqueño Don Omar, conocido como el ‘Rey del Reggaetón’, comunicó este viernes 30 de octubre la suspensión temporal de tres conciertos programados en Estados Unidos. El artista, cuyo nombre real es William Omar Landrón, atraviesa una fuerte infección respiratoria que le ha impedido continuar con su agenda de presentaciones.

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La medida afecta los espectáculos previstos para el 29 de octubre en Ontario, California; el show del 30 de octubre en el Michelob ULTRA Arena de Las Vegas; y la presentación del 1 de noviembre en el Delta Center de Salt Lake City. A través de un comunicado, el intérprete de «Danza Kuduro» explicó que, a pesar de sus intenciones de cumplir con el público, las recomendaciones médicas le exigen mantener reposo absoluto.

El equipo del artista trabaja actualmente en la reprogramación de los eventos afectados, con el objetivo de anunciar las nuevas fechas a la brevedad posible.

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Don Omar expresó sus disculpas a los seguidores que esperaban estos conciertos y agradeció las muestras de apoyo recibidas. El cantante prometió volver a encontrarse con su público una vez que su estado de salud le permita ofrecer el espectáculo previsto.

Con información de Meridiano

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