El cantante puertorriqueño Don Omar, conocido como el ‘Rey del Reggaetón’, comunicó este viernes 30 de octubre la suspensión temporal de tres conciertos programados en Estados Unidos. El artista, cuyo nombre real es William Omar Landrón, atraviesa una fuerte infección respiratoria que le ha impedido continuar con su agenda de presentaciones.
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Infección respiratoria obliga a Don Omar a posponer presentaciones en Estados Unidos
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Con información de Meridiano
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