El Metro de Maracaibo puso en marcha este lunes 26 de octubre una nueva ruta comercial entre Maracaibo y La Raya, con el objetivo de optimizar la movilidad de los usuarios hacia el eje fronterizo con Colombia. La institución informó a través de sus canales oficiales que el servicio busca ofrecer una alternativa de traslado segura y eficiente para los habitantes de la región.
Noticias de Venezuela hoy con cobertura de sucesos, política, economía, deportes e información de actualidad. Noticiascol cubre el país y las regiones 24/7.
Desde 2012
Noticias de Venezuela hoy con cobertura de sucesos, política, economía, deportes e información de actualidad. Noticiascol cubre el país y las regiones 24/7.
Zulia
Metro de Maracaibo estrena ruta comercial entre Maracaibo y La Raya
Transporte público
|1 min de lectura|
Escuchar noticia
0:00 / 0:00
Con información de noticiascol.com
¿Qué te pareció esta noticia?
Sigue explorando
Otras noticias
Cargando el siguiente artículo...