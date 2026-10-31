Metro de Maracaibo estrena ruta comercial entre Maracaibo y La Raya

Las unidades parten desde el Mercado Kai-Kai, en Maracaibo, y realizan paradas estratégicas en CORE-3, Nueva Lucha, El Moján, Sinamaica, Paraguaipoa, Los Filuos y Paraguachón. El itinerario establecido contempla una salida desde Maracaibo a las 6:00 am, mientras que el retorno desde La Raya está programado para las 12:00 del mediodía.

Para los usuarios interesados en utilizar este servicio, la tarifa anunciada es de 10 ref. por pasaje. Se recomienda a los pasajeros tomar previsiones sobre los horarios de salida y retorno al momento de planificar sus traslados.