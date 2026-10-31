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Cabimas

Jornada de salud y saneamiento beneficia a 327 habitantes en la parroquia Jorge Hernández

Operativo de asistencia social

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Este viernes 30 de octubre, el Gobierno Bolivariano dio inicio a un plan de atención médica y saneamiento en la parroquia Jorge Hernández del municipio Cabimas, con el objetivo de brindar respuesta a los ciudadanos afectados por las recientes lluvias. El operativo se desarrolló en los sectores La Pastora, San Mateo, 41 y 42, mediante una labor articulada entre el Ejecutivo nacional, la Gobernación del Zulia y la Alcaldía de Cabimas.

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Adriana Castro, secretaria para la Transformación de la Protección y Desarrollo Social de la Alcaldía, explicó que el abordaje incluyó acciones preventivas contra enfermedades, fumigación y vacunación, además de la evaluación de viviendas que sufrieron daños o pérdida de enseres. Por su parte, el secretario de Salud municipal, Jesús Quero, destacó que el despliegue busca el control epidemiológico ante los riesgos derivados del contacto con aguas estancadas.

Como resultado de esta jornada, se logró la atención de 111 familias, beneficiando a aproximadamente 327 habitantes y cubriendo cerca de 98 viviendas en el sector, reafirmando el compromiso de las instituciones con el bienestar de la población cabimense. La asistencia integral también contempló la entrega de medicamentos para prevenir afecciones respiratorias, gastrointestinales y dermatológicas.

Con información de Prensa Alcaldía Bolivariana de Cabimas

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