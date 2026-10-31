Jornada de salud y saneamiento beneficia a 327 habitantes en la parroquia Jorge Hernández

Adriana Castro, secretaria para la Transformación de la Protección y Desarrollo Social de la Alcaldía, explicó que el abordaje incluyó acciones preventivas contra enfermedades, fumigación y vacunación, además de la evaluación de viviendas que sufrieron daños o pérdida de enseres. Por su parte, el secretario de Salud municipal, Jesús Quero, destacó que el despliegue busca el control epidemiológico ante los riesgos derivados del contacto con aguas estancadas.

Como resultado de esta jornada, se logró la atención de 111 familias, beneficiando a aproximadamente 327 habitantes y cubriendo cerca de 98 viviendas en el sector, reafirmando el compromiso de las instituciones con el bienestar de la población cabimense. La asistencia integral también contempló la entrega de medicamentos para prevenir afecciones respiratorias, gastrointestinales y dermatológicas.