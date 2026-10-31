Este viernes 30 de octubre, el Gobierno Bolivariano dio inicio a un plan de atención médica y saneamiento en la parroquia Jorge Hernández del municipio Cabimas, con el objetivo de brindar respuesta a los ciudadanos afectados por las recientes lluvias. El operativo se desarrolló en los sectores La Pastora, San Mateo, 41 y 42, mediante una labor articulada entre el Ejecutivo nacional, la Gobernación del Zulia y la Alcaldía de Cabimas.
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Cabimas
Jornada de salud y saneamiento beneficia a 327 habitantes en la parroquia Jorge Hernández
Operativo de asistencia social
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Con información de Prensa Alcaldía Bolivariana de Cabimas
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