Con el objetivo de finalizar las actividades de concienciación desarrolladas durante el mes de octubre, la Red de Intelectuales, Artistas y Cultores del Municipio Cabimas (REDIARTIC) presentó la muestra artística Pinceladas Rosas. El evento tuvo lugar este viernes 30 de octubre en las instalaciones de la Casa de la Cultura de la localidad.
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Cabimas
Exposición Pinceladas Rosas cerró el Mes Rosa en la Casa de la Cultura de Cabimas
Actividad cultural
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Con información de Prensa Alcaldía Bolivariana de Cabimas
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