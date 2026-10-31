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Exposición Pinceladas Rosas cerró el Mes Rosa en la Casa de la Cultura de Cabimas

Actividad cultural

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Con el objetivo de finalizar las actividades de concienciación desarrolladas durante el mes de octubre, la Red de Intelectuales, Artistas y Cultores del Municipio Cabimas (REDIARTIC) presentó la muestra artística Pinceladas Rosas. El evento tuvo lugar este viernes 30 de octubre en las instalaciones de la Casa de la Cultura de la localidad.

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La Exposición de Pintura Pinceladas Rosas reunió trabajos realizados por niños y adolescentes que integran el taller de dibujo y pintura, bajo la tutela del profesor Alexis Hernández. A través de sus obras, los jóvenes artistas buscaron promover el autocuidado de la mujer y resaltar la importancia de los chequeos médicos preventivos, enfocándose en la prevención del cáncer de mama.

Noris Pacheco, directora de REDIARTIC, calificó como positivo el balance de las iniciativas ejecutadas durante el mes, las cuales estuvieron orientadas a fomentar el amor propio y la salud integral. La jornada de clausura también contó con un espacio de esparcimiento que incluyó la participación musical del ensamble de la UNERMB y del profesor José Luis «Chino» Medina.

Esta actividad, dedicada a la concienciación del autocuidado y salud integral de la mujer, contó con el respaldo de la gestión municipal, reafirmando el compromiso con el bienestar social mediante la integración del arte y la cultura en las comunidades de Cabimas.

Con información de Prensa Alcaldía Bolivariana de Cabimas

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