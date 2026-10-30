En el marco de la celebración por el 70.º aniversario de la Fundación Mara de Oro de Venezuela e Internacional, la institución entregó su máximo reconocimiento a la doctora Diana Carolina Belloso Montiel, ratificándola como la primera y única profesional a nivel nacional e internacional en recibir la histórica mención en la categoría de «Pionera en gestión de desarrollo e innovación sostenible de organizaciones universitarias».
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Zulia
Dra. Diana Belloso Montiel recibe máximo galardón del Mara de Oro por su aporte en gestión universitaria
Reconocimiento a la excelencia
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Con información de El Nacional
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