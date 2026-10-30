Dra. Diana Belloso Montiel recibe máximo galardón del Mara de Oro por su aporte en gestión universitaria

Este galardón, creado originalmente en 1955 por el periodista Guillermo Sánchez García, destaca el diseño, implantación y validación científica de su propuesta metodológica el Sistema de Gobernanza Universitaria y Ecosistemas Inteligentes de Sostenibilidad (Sisgueis), el cual se articula a través de la plataforma de transferencia de conocimiento Rediverde.

Para la adjudicación de este reconocimiento, el Consejo Consultivo de la Fundación Mara de Oro, bajo la presidencia de la abogada Emelina Carrasquero M., confió este galardón tras un proceso de auditoría y evaluación de méritos. Entre los criterios evaluados se encuentran la originalidad e innovación epistemológica, el impacto operacional y financiero, la transparencia en la gestión basada en datos y el cumplimiento normativo.

Con esta distinción, la doctora Belloso Montiel se suma a una lista de personalidades históricas que han sido galardonadas por la organización, reafirmando el compromiso de la fundación con la excelencia profesional y el desarrollo científico en el país.