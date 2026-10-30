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Bienestar

Recomendaciones médicas para el control de la presión arterial mediante la alimentación

Salud cardiovascular

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Imagen de la noticia: Recomendaciones médicas para el control de la presión arterial mediante la alimentación

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La hipertensión arterial, a menudo denominada el «asesino silencioso», representa un desafío sanitario global que requiere atención constante. La adopción de hábitos alimenticios conscientes es fundamental para mantener niveles adecuados de presión sanguínea y proteger el sistema cardiovascular. Entre las recomendaciones nutricionales, el consumo de Aceite de Oliva Extra Virgen (AOVE) destaca por sus beneficios respaldados por la ciencia.

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Gracias a su composición rica en ácido oleico y polifenoles, este ingrediente ayuda a mejorar la elasticidad de las arterias y reducir la inflamación sistémica. Tanto la Organización Mundial de la Salud como la American Heart Association sugieren integrar grasas insaturadas en la dieta diaria. Consumir más de media cucharada diaria de aceite de oliva contribuye significativamente a la prevención de patologías cardiovasculares, permitiendo que el cuidado de la salud se combine con una alimentación equilibrada.

Con información de Magnific

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