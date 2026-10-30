Recomendaciones médicas para el control de la presión arterial mediante la alimentación

Gracias a su composición rica en ácido oleico y polifenoles, este ingrediente ayuda a mejorar la elasticidad de las arterias y reducir la inflamación sistémica. Tanto la Organización Mundial de la Salud como la American Heart Association sugieren integrar grasas insaturadas en la dieta diaria. Consumir más de media cucharada diaria de aceite de oliva contribuye significativamente a la prevención de patologías cardiovasculares, permitiendo que el cuidado de la salud se combine con una alimentación equilibrada.