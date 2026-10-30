La hipertensión arterial, a menudo denominada el «asesino silencioso», representa un desafío sanitario global que requiere atención constante. La adopción de hábitos alimenticios conscientes es fundamental para mantener niveles adecuados de presión sanguínea y proteger el sistema cardiovascular. Entre las recomendaciones nutricionales, el consumo de Aceite de Oliva Extra Virgen (AOVE) destaca por sus beneficios respaldados por la ciencia.
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Bienestar
Recomendaciones médicas para el control de la presión arterial mediante la alimentación
Salud cardiovascular
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