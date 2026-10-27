Desde las 3.00 de la madrugada de este martes 27 de octubre, una constante lluvia afecta a Maracaibo y la Costa Oriental del Lago, cumpliéndose los pronósticos del Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inameh). El fenómeno, causado por el desplazamiento de una línea de perturbación atmosférica y el tránsito de la Vaguada Monzónica, también impacta a los estados Trujillo y Mérida.
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Zulia
Lluvias persistentes afectan Maracaibo y la Costa Oriental del Lago este martes
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Con información de NAM
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