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Lluvias persistentes afectan Maracaibo y la Costa Oriental del Lago este martes

Situación meteorológica

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Desde las 3.00 de la madrugada de este martes 27 de octubre, una constante lluvia afecta a Maracaibo y la Costa Oriental del Lago, cumpliéndose los pronósticos del Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inameh). El fenómeno, causado por el desplazamiento de una línea de perturbación atmosférica y el tránsito de la Vaguada Monzónica, también impacta a los estados Trujillo y Mérida.

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Tras un inicio intenso durante la madrugada, las precipitaciones han mantenido una intensidad variable, concentrándose con mayor fuerza hacia el centro de Maracaibo durante la mañana. Ante este escenario, funcionarios de Bomberos de Maracaibo, Protección Civil, Seguridad Ciudadana y diversos cuerpos policiales se encuentran desplegados y atentos para atender cualquier eventualidad, recomendando a la ciudadanía evitar salir a la calle si no es estrictamente necesario.

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En la Costa Oriental del Lago, la situación ha generado anegaciones en las principales arterias viales de municipios como Cabimas, Santa Rita, Lagunillas y Valmore Rodríguez. Aunque no se han reportado inundaciones severas dentro de las viviendas, el estancamiento de agua ha dificultado significativamente la circulación vehicular y el tránsito peatonal en toda la zona.

Debido a la persistencia de las lluvias, existe la posibilidad de que los planteles educativos suspendan las actividades escolares en la región para resguardar a la comunidad estudiantil. Las autoridades mantienen el monitoreo constante ante la evolución de las condiciones climáticas.

Con información de NAM

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