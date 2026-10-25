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María Corina Machado anuncia su llegada a territorio venezolano

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La coordinadora nacional de Vente Venezuela, María Corina Machado, anunció este domingo su regreso al país a través de un mensaje publicado en su cuenta oficial de la red social X. La dirigente, quien se encontraba fuera del territorio nacional desde diciembre de 2025, comunicó su llegada con la frase: «Estoy aquí. Con ustedes».

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El dirigente opositor Edmundo González, reconocido como ganador de las elecciones presidenciales de 2024, confirmó la noticia y expresó su satisfacción por el retorno de la líder opositora. «Nuestra voz soberana retorna con ella para liderar y encaminar este proceso», señaló González en su perfil digital.

De acuerdo con información difundida por el periodista David Alandete, del diario español ABC, el regreso de Machado fue posible gracias a una operación diplomática en la que participaron diversos gobiernos y que contó con el conocimiento de Estados Unidos. Se esperaba que la dirigente reapareciera públicamente en el santuario de la Divina Pastora, ubicado en la ciudad de Barquisimeto.

La salida de Machado de Venezuela en 2025 ocurrió tras un periodo de 16 meses en la clandestinidad, derivado de la persecución política posterior a los comicios presidenciales de 2024. Su viaje al exterior tuvo como objetivo principal asistir a la ceremonia de entrega del Premio Nobel de la Paz, galardón que le fue otorgado por su labor en la defensa de la democracia. Aunque no logró llegar a tiempo para el acto principal, su presencia en Europa marcó un hito en la internacionalización de la causa democrática venezolana.

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