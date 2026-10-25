La coordinadora nacional de Vente Venezuela, María Corina Machado, anunció este domingo su regreso al país a través de un mensaje publicado en su cuenta oficial de la red social X. La dirigente, quien se encontraba fuera del territorio nacional desde diciembre de 2025, comunicó su llegada con la frase: «Estoy aquí. Con ustedes».
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María Corina Machado anuncia su llegada a territorio venezolano
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