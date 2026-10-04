El Sol de México vuelve a brillar: Luis Miguel anuncia gira mundial para 2027

Este anuncio oficial representa el retorno del artista a la escena pública tras concluir su maratónica gira realizada entre 2023 y 2024. Dicho tour se extendió por casi 500 días, logrando visitar una veintena de naciones y completar 125 conciertos en 99 ciudades distintas. Según los registros de Billboard Boxscore, esta serie de presentaciones se consolidó como la gira latina más lucrativa de la historia. Asimismo, el cantante dejó una huella imborrable en la Arena Ciudad de México, al ser el primer artista en realizar 18 shows en dicho recinto durante un mismo tour.

A pesar de la gran expectativa que genera su regreso a las tarimas, es importante recordar que han transcurrido casi diez años desde que el «Sol de México» presentó su última producción discográfica de estudio. Fue en 2017 cuando lanzó al mercado “¡México por siempre!”, un álbum profundamente arraigado en la música tradicional de su país.

Por el momento, los seguidores del artista deberán mantenerse atentos a futuras actualizaciones para conocer los detalles definitivos sobre las fechas y los destinos de esta nueva gira, así como las sorpresas que el intérprete prepara para su reencuentro con el público en 2027.