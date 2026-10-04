El Sol de México vuelve a brillar: Luis Miguel anuncia gira mundial para 2027

El reconocido cantante Luis Miguel ha causado revuelo este lunes al confirmar, mediante sus plataformas digitales, que tiene previsto retomar sus presentaciones en vivo para el año 2027. Fiel a su estilo reservado, el intérprete compartió una imagen de su rostro acompañada del mensaje “Luis Miguel Tour 2027”, manteniendo bajo llave, por ahora, el cronograma de ciudades y países que formarán parte de este nuevo periplo musical.
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Con información de CNN
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