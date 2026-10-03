Shakira y Dua Lipa paralizan Madrid con una versión inolvidable de «Antología»

La cantante británica se presentó como la invitada de honor en el octavo concierto de la gira de la barranquillera en la capital española, ofreciendo un espectáculo que superó todas las expectativas de los presentes. Para Shakira, compartir tarima con su colega por primera vez representó un hito sumamente especial en su trayectoria artística.

«Para mí es un honor y un lujo cantar esta canción que significa tanto para mí con esta mujer tan admirada y tan querida en el mundo entero. Y por mí, personalmente, porque me declaro hoy oficialmente su fan. Con ustedes, ¡Dua Lipa!», manifestó la intérprete al presentar a la invitada ante la multitud.

Un himno compartido en tierras españolas

Pasadas las 10:30 p. m. en España, Shakira hizo una pausa en su presentación para dar paso a la sorpresa de la noche. La euforia estalló de inmediato entre el público, marcando un instante memorable para los seguidores de ambas artistas, quienes también pudieron seguir el evento a través de las plataformas Amazon Music y Prime Video.

Cabe destacar que la canción no es desconocida para Dua Lipa, quien durante su visita a Bogotá ya había interpretado «Antología» en vivo para su audiencia local. Este tema se ha consolidado como uno de los más aclamados del repertorio de la artista barranquillera, siendo una pieza infaltable en sus presentaciones alrededor del mundo.