La superestrella colombiana Shakira dejó boquiabiertos a sus seguidores en Madrid este sábado 3 de octubre, al invitar a la reconocida artista Dua Lipa a compartir el escenario para interpretar a dúo el clásico «Antología».
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Shakira y Dua Lipa paralizan Madrid con una versión inolvidable de «Antología»
Encuentro musical histórico
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Con información de Meridiano
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