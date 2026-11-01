La industria tecnológica atraviesa una profunda división ante la creciente tendencia de considerar que los sistemas de inteligencia artificial (IA) podrían poseer conciencia o sentimientos. Lo que comenzó como un experimento sobre el sufrimiento simulado en chatbots ha escalado hasta convertirse en un debate sobre los derechos de las máquinas y su impacto en la sociedad.
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Ciencia y Tecnología
El debate sobre la conciencia de la IA: ¿un riesgo catastrófico para la humanidad?
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Con información de BBC
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