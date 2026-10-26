Microsoft ha iniciado una nueva estrategia para gestionar su fuerza laboral al ofrecer un programa de retiro voluntario a cerca de 60.000 empleados. La medida, que abarca a trabajadores en Estados Unidos, Reino Unido, Canadá e India, busca reducir el personal sin recurrir a una nueva ronda de despidos.
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Ciencia y Tecnología
Microsoft ofrece retiro voluntario a 60.000 empleados en cuatro países
Estrategia corporativa
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Con información de The Verge
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