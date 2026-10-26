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Ciencia y Tecnología

Microsoft ofrece retiro voluntario a 60.000 empleados en cuatro países

Estrategia corporativa

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Imagen de la noticia: Microsoft ofrece retiro voluntario a 60.000 empleados en cuatro países

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Microsoft ha iniciado una nueva estrategia para gestionar su fuerza laboral al ofrecer un programa de retiro voluntario a cerca de 60.000 empleados. La medida, que abarca a trabajadores en Estados Unidos, Reino Unido, Canadá e India, busca reducir el personal sin recurrir a una nueva ronda de despidos.

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De acuerdo con un comunicado interno enviado por Amy Coleman, jefa de personal de la compañía, esta iniciativa brinda a los empleados la oportunidad de dejar la organización contando con apoyo financiero y recursos para la planificación de su carrera profesional. La empresa aclaró que este programa no está condicionado por la edad, el tiempo de servicio ni el desempeño laboral.

La oferta incluye a equipos de diversas áreas, tales como experiencias de inteligencia artificial, Copilot, Windows, dispositivos, Xbox, finanzas y recursos humanos. Por otro lado, departamentos como marketing, negocios comerciales y seguridad no forman parte de esta convocatoria.

Este movimiento ocurre pocos meses después de que la tecnológica ejecutara el despido de 4.800 trabajadores, una acción que afectó principalmente a las divisiones de Xbox y ventas comerciales. Según la comunicación interna, la empresa podría considerar futuros programas de salida voluntaria en caso de que existan necesidades operativas y de fuerza laboral.

La compañía subrayó que se trata de un enfoque nuevo y flexible, diseñado para adaptarse a las distintas necesidades de sus equipos de trabajo mientras continúan ayudando a las personas a enfocarse en las labores prioritarias y a desarrollar nuevas habilidades dentro de la organización.

Con información de The Verge

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