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La oculómica utiliza la retina para evaluar riesgos de salud integral

Innovación médica

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El estudio de la salud humana ha encontrado una nueva vía de análisis en la estructura ocular. A través de la observación detallada de la retina, la ciencia explora posibilidades para identificar afecciones que trascienden los problemas de la visión, posicionando a la vista como un indicador clave del bienestar integral.

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La oculómica permite examinar de manera no invasiva la microcirculación y los tejidos nerviosos del cuerpo, ofreciendo datos valiosos sobre el estado vascular de las personas. Este enfoque permite comprender cómo los hábitos diarios y las alteraciones biológicas se reflejan en el fondo de ojo, reforzando la importancia de las evaluaciones médicas periódicas para la prevención.

La IA analiza la retina para predecir riesgos de salud: avances en diagnóstico no invasivoFoto: Magnific

Un trabajo científico reciente, evaluado por el especialista Álvaro Fernández-Vega, ha demostrado cómo algoritmos de inteligencia artificial pueden calcular la llamada edad retiniana a partir de una fotografía. Al contrastar este indicador con la edad cronológica, los investigadores han identificado variaciones asociadas a condiciones como la diabetes, el hábito de fumar, las cataratas y la degeneración macular.

Aunque estos cálculos representan actualmente correlaciones estadísticas y no un diagnóstico definitivo, abren la puerta a procesos de cribado más accesibles. En el futuro, el seguimiento de la retina podría ayudar a anticipar problemas cardiovasculares, renales o neurodegenerativos como el alzhéimer. Mantener hábitos saludables y acudir a revisiones continuas sigue siendo, hasta la fecha, la estrategia de prevención más efectiva.

Con información de noticiascol.com

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