La oculómica utiliza la retina para evaluar riesgos de salud integral

La oculómica permite examinar de manera no invasiva la microcirculación y los tejidos nerviosos del cuerpo, ofreciendo datos valiosos sobre el estado vascular de las personas. Este enfoque permite comprender cómo los hábitos diarios y las alteraciones biológicas se reflejan en el fondo de ojo, reforzando la importancia de las evaluaciones médicas periódicas para la prevención.

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Un trabajo científico reciente, evaluado por el especialista Álvaro Fernández-Vega, ha demostrado cómo algoritmos de inteligencia artificial pueden calcular la llamada edad retiniana a partir de una fotografía. Al contrastar este indicador con la edad cronológica, los investigadores han identificado variaciones asociadas a condiciones como la diabetes, el hábito de fumar, las cataratas y la degeneración macular.

Aunque estos cálculos representan actualmente correlaciones estadísticas y no un diagnóstico definitivo, abren la puerta a procesos de cribado más accesibles. En el futuro, el seguimiento de la retina podría ayudar a anticipar problemas cardiovasculares, renales o neurodegenerativos como el alzhéimer. Mantener hábitos saludables y acudir a revisiones continuas sigue siendo, hasta la fecha, la estrategia de prevención más efectiva.