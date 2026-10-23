El estudio de la salud humana ha encontrado una nueva vía de análisis en la estructura ocular. A través de la observación detallada de la retina, la ciencia explora posibilidades para identificar afecciones que trascienden los problemas de la visión, posicionando a la vista como un indicador clave del bienestar integral.
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Ciencia y Tecnología
La oculómica utiliza la retina para evaluar riesgos de salud integral
Innovación médica
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