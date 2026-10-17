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Investigadores de Stanford logran regenerar cartílago y frenar la osteoartritis

Avances en medicina regenerativa

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La osteoartritis, una de las afecciones más comunes que limita la movilidad de millones de personas, podría enfrentar un cambio de paradigma gracias a una investigación liderada por expertos de la Universidad de Stanford. El estudio se centra en el papel de la proteína 15-PGDH, cuya presencia en el organismo aumenta con el envejecimiento y contribuye directamente al desgaste de las articulaciones.

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Los investigadores comprobaron que esta enzima debilita los tejidos con el paso de los años. Para contrarrestar este efecto, aplicaron un fármaco inhibidor diseñado para bloquear la acción de dicha proteína, logrando resultados significativos en especímenes de prueba. El tratamiento permitió que el cartílago afectado aumentara su grosor y recuperara las propiedades del cartílago hialino, esencial para un movimiento articular sin fricción.

Un aspecto relevante del proceso es que no dependió de células madre, sino que las propias células cartilaginosas, conocidas como condrocitos, modificaron su actividad genética para comportarse de manera más joven y activa. El tratamiento demostró una capacidad preventiva excepcional al reducir las probabilidades de desarrollar la enfermedad en casos con lesiones previas.

Para validar el hallazgo en humanos, el equipo utilizó muestras de tejido extraídas de pacientes con osteoartritis avanzada. Tras una semana de exposición al inhibidor, los análisis de laboratorio confirmaron una disminución notable en la actividad genética vinculada con la destrucción del tejido, iniciando un proceso de regeneración que abre una nueva vía en la medicina regenerativa.

Con información de latercera.com

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