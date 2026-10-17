La osteoartritis, una de las afecciones más comunes que limita la movilidad de millones de personas, podría enfrentar un cambio de paradigma gracias a una investigación liderada por expertos de la Universidad de Stanford. El estudio se centra en el papel de la proteína 15-PGDH, cuya presencia en el organismo aumenta con el envejecimiento y contribuye directamente al desgaste de las articulaciones.
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Ciencia y Tecnología
Investigadores de Stanford logran regenerar cartílago y frenar la osteoartritis
Avances en medicina regenerativa
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Con información de latercera.com
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