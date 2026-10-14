Noticias de Venezuela hoy con cobertura de sucesos, política, economía, deportes e información de actualidad. Noticiascol cubre el país y las regiones 24/7.

Desde 2012

Noticias de Venezuela hoy con cobertura de sucesos, política, economía, deportes e información de actualidad. Noticiascol cubre el país y las regiones 24/7.
Ciencia y Tecnología

El Alzhéimer empieza 20 años antes: la ciencia revela cómo frenar el daño cerebral

Avances en medicina

|3 min|
Imagen de la noticia: El Alzhéimer empieza 20 años antes: la ciencia revela cómo frenar el daño cerebral

Escuchar noticia

0:00 / 0:00

La investigación sobre las patologías neurodegenerativas ha dado un giro fundamental hacia las etapas previas a la aparición del deterioro cognitivo. Históricamente, la medicina ha concentrado sus esfuerzos en diagnosticar estas enfermedades cuando los olvidos, la desorientación o las alteraciones en la conducta se vuelven evidentes para el paciente y su entorno. Sin embargo, los hallazgos científicos más recientes indican que este abordaje ocurre cuando el tejido cerebral ya ha sufrido daños que no pueden repararse.

Lee también
Terapia génica experimental abre la puerta a recuperar la visión perdida

La biotecnología actual dirige su mirada a comprender los mecanismos moleculares que se desarrollan durante las fases asintomáticas, lo que abre una oportunidad vital para la medicina preventiva.

Detectar las primeras anomalías a nivel celular permite modificar la estrategia médica: el objetivo ya no es reaccionar ante un diagnóstico tardío, sino actuar a tiempo para ralentizar o incluso detener el proceso de degeneración. Este cambio de paradigma promete revolucionar la atención de la salud cerebral en las próximas décadas.

El Alzhéimer inicia su deterioro celular mucho antes de perder la memoria: claves de la detección precozFoto: Magnific

Las proteínas que inician el daño en silencio

Según las explicaciones brindadas por la biotecnóloga Benedetta Bolognesi, el origen del Alzhéimer se remonta a un periodo mucho más temprano de lo que se consideraba tradicionalmente.

La experta destaca que ciertas proteínas esenciales comienzan a agruparse y acumularse de manera anormal en el cerebro hasta veinte años antes de que se manifiesten los primeros signos clínicos.

Durante este extenso lapso silencioso, el cuerpo atraviesa una transformación invisible donde las estructuras moleculares pierden su configuración original, generando depósitos tóxicos que perjudican progresivamente el funcionamiento neuronal.

Entender este fenómeno a nivel microscópico es esencial para crear nuevas herramientas de diagnóstico temprano. Bolognesi subraya que identificar la acumulación inicial de estas proteínas facilita el diseño de fármacos capaces de bloquear este proceso antes de que ocurra una pérdida masiva de neuronas. Actualmente, los métodos convencionales detectan la enfermedad en estadios avanzados, lo que reduce la efectividad de los tratamientos disponibles.

Al reconocer los marcadores específicos durante esta ventana de veinte años, la comunidad científica aspira a desarrollar terapias orientadas a frenar la progresión de la enfermedad desde sus inicios. Este enfoque no solo brinda una nueva ruta para la investigación farmacéutica, sino que establece las bases para implementar exámenes preventivos rutinarios en la población adulta, mejorando sustancialmente la calidad de vida de los pacientes a futuro.

Con información de Magnific

¿Qué te pareció esta noticia?

Sigue explorando

Ciencia y TecnologíaAlzheimerMedicina preventivaSalud cerebral

Agenda de Venezuela

NacionalesLa cobertura política, económica y social que mueve el país.

Sigue leyendo

Más leídosLos temas con mejor rendimiento editorial y mayor interés de la audiencia.

Tiempo real

Más visto hoyLas noticias que concentran atención en este momento dentro de Noticiascol.

Recibe grátis las noticias más destacadas en tu correo.