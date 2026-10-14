La investigación sobre las patologías neurodegenerativas ha dado un giro fundamental hacia las etapas previas a la aparición del deterioro cognitivo. Históricamente, la medicina ha concentrado sus esfuerzos en diagnosticar estas enfermedades cuando los olvidos, la desorientación o las alteraciones en la conducta se vuelven evidentes para el paciente y su entorno. Sin embargo, los hallazgos científicos más recientes indican que este abordaje ocurre cuando el tejido cerebral ya ha sufrido daños que no pueden repararse.
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El Alzhéimer empieza 20 años antes: la ciencia revela cómo frenar el daño cerebral
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