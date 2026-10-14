La medicina contemporánea dispone de múltiples herramientas para frenar el deterioro de la salud visual, no obstante, lograr que los pacientes recuperen la vista perdida a causa de patologías degenerativas sigue siendo uno de los retos más complejos para la ciencia. Condiciones como la atrofia geográfica ocasionan la pérdida irreversible de los fotorreceptores, los cuales son los encargados de captar la luz y transmitir la información al cerebro.
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Ciencia y Tecnología
Terapia génica experimental abre la puerta a recuperar la visión perdida
Innovación médica
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Con información de Magnific
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