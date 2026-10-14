Terapia génica experimental abre la puerta a recuperar la visión perdida

Si bien existen medicamentos aprobados que ayudan a ralentizar el avance de este daño, hasta el momento no se contaba con una alternativa capaz de restaurar la capacidad visual ya perdida. Sin embargo, una investigación reciente expuesta en la asamblea de la Academia Estadounidense de Oftalmología ofrece un rayo de esperanza para millones de personas, al demostrar que una técnica genética podría devolver la sensibilidad a la luz aprovechando las células oculares que aún permanecen activas.

Foto: Magnific Foto: Magnific

Recuperar la visión

La propuesta científica se fundamenta en una terapia génica experimental denominada sonpiretigene isteparvovec, la cual se suministra mediante una inyección directa en el ojo. Cuando la atrofia geográfica destruye los fotorreceptores principales, otras neuronas de la retina, conocidas como células bipolares, suelen mantenerse intactas y funcionales.

El tratamiento aprovecha la presencia de estas células supervivientes para introducir en ellas un gen específico que las estimula a generar opsina, una proteína fotosensible. De esta manera, las células bipolares aprenden a reaccionar ante la iluminación, asumiendo la función de las células que han desaparecido.

Los ensayos preliminares con este procedimiento en pacientes con retinosis pigmentaria y en modelos de laboratorio han mostrado resultados alentadores en la mejora de la función visual. Aunque los expertos recomiendan mantener la prudencia, este avance abre una vía prometedora para revertir la ceguera causada por enfermedades maculares avanzadas en el futuro cercano.