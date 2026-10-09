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Starlink ya es legal en Venezuela: Conatel autoriza el servicio de internet satelital

Avance en telecomunicaciones

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Este 9 de octubre, la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel) anunció la aprobación de los permisos legales para que la firma SPACEX VZ, S.C.A. comience a prestar el servicio de internet satelital Starlink a lo largo y ancho del territorio venezolano.

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Esta autorización formal busca diversificar las alternativas de conexión digital para los ciudadanos. El ente regulador recordó que este paso se fundamenta en las pruebas exitosas realizadas durante la emergencia sísmica de junio de 2026 en el estado La Guaira, donde se emplearon herramientas de mensajería y enlaces satelitales para asistir a las zonas afectadas.

Aunque se ha confirmado el permiso, las autoridades aún no han especificado la fecha de inicio de las operaciones comerciales, los costos de los planes ni los mecanismos para la contratación del servicio.

Detalles de la habilitación

En el marco de las estrategias estatales para fomentar la democratización tecnológica y asegurar la conectividad, Conatel otorgó la Habilitación General HGTS-00639, junto con siete concesiones en la banda Ku, a la sociedad mercantil SPACEX VZ, S.C.A.

Con esta medida, el Estado venezolano legaliza la presencia de la red de Starlink, consolidando el compromiso oficial con la innovación, el ordenamiento del espectro radioeléctrico y la inclusión digital en toda la nación.

Con información de CONATEL

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