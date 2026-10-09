Este 9 de octubre, la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel) anunció la aprobación de los permisos legales para que la firma SPACEX VZ, S.C.A. comience a prestar el servicio de internet satelital Starlink a lo largo y ancho del territorio venezolano.
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Ciencia y Tecnología
Starlink ya es legal en Venezuela: Conatel autoriza el servicio de internet satelital
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Con información de CONATEL
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