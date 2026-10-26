Estudio científico detecta liberación de plomo en ollas de aluminio artesanales

Los resultados indicaron que, al preparar arroz y khichuri en ollas nuevas, los niveles de plomo superaron las referencias de la FDA para alimentos infantiles. La liberación de este metal fue significativamente mayor al emplear técnicas de limpieza abrasivas, incluso en usos posteriores. La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha reiterado que el plomo es una sustancia tóxica que afecta el desarrollo neurológico, especialmente en niños, y que no existe un nivel de exposición considerado seguro.

Los hallazgos se limitan a los utensilios artesanales analizados en Bangladesh y no permiten concluir que todas las ollas de aluminio presenten el mismo comportamiento. La investigación subraya la importancia de considerar los materiales de fabricación como una fuente potencial de exposición a metales pesados.