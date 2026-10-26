Un estudio publicado el 25 de octubre de 2026 en la revista Journal of Exposure Science & Environmental Epidemiology puso bajo la lupa el uso de ollas de aluminio artesanales, tras detectar la transferencia de plomo a los alimentos durante la cocción. Los investigadores analizaron utensilios fabricados en Bangladesh, evaluando cómo factores como la acidez de los ingredientes, el historial de uso de la pieza y la limpieza abrasiva influyen en la liberación del metal.
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Estudio científico detecta liberación de plomo en ollas de aluminio artesanales
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