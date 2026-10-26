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Instagram apuesta por videos horizontales de larga duración en su nueva fase de pruebas

Actualización de plataforma

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La plataforma anunció una nueva apuesta por el formato de video horizontal de larga duración, bajo el nombre de “Features”. Esta estrategia marca un cambio en la visión de la red social, que anteriormente se había centrado exclusivamente en formatos breves para priorizar la interacción entre amigos.

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Adam Mosseri, director de Instagram, explicó que el propósito es que los contenidos de corta y larga duración convivan de manera complementaria. El objetivo es lograr que los formatos cortos y largos sean “simbióticos”, permitiendo que piezas como podcasts o especiales de comedia puedan presentarse tanto en su versión completa como en fragmentos editados.

Este movimiento se suma a la expansión de la aplicación de televisión de Instagram, que ya está disponible en dispositivos como Amazon Fire TV, Google TV, Samsung TV y Apple TV. Actualmente, esta función se encuentra en una fase de pruebas limitada en Estados Unidos y con creadores seleccionados en Brasil, según informó la portavoz Megan Buckley.

Además de esta novedad, la plataforma evalúa otras herramientas, como la creación de series de Reels y mejoras en la visibilidad de las transmisiones en vivo, con el fin de diversificar las opciones de consumo de video dentro de la aplicación.

Con información de The Verge

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