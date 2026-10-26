La plataforma anunció una nueva apuesta por el formato de video horizontal de larga duración, bajo el nombre de “Features”. Esta estrategia marca un cambio en la visión de la red social, que anteriormente se había centrado exclusivamente en formatos breves para priorizar la interacción entre amigos.
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Ciencia y Tecnología
Instagram apuesta por videos horizontales de larga duración en su nueva fase de pruebas
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Con información de The Verge
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