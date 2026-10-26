Instagram apuesta por videos horizontales de larga duración en su nueva fase de pruebas

Adam Mosseri, director de Instagram, explicó que el propósito es que los contenidos de corta y larga duración convivan de manera complementaria. El objetivo es lograr que los formatos cortos y largos sean “simbióticos”, permitiendo que piezas como podcasts o especiales de comedia puedan presentarse tanto en su versión completa como en fragmentos editados.

Este movimiento se suma a la expansión de la aplicación de televisión de Instagram, que ya está disponible en dispositivos como Amazon Fire TV, Google TV, Samsung TV y Apple TV. Actualmente, esta función se encuentra en una fase de pruebas limitada en Estados Unidos y con creadores seleccionados en Brasil, según informó la portavoz Megan Buckley.

Además de esta novedad, la plataforma evalúa otras herramientas, como la creación de series de Reels y mejoras en la visibilidad de las transmisiones en vivo, con el fin de diversificar las opciones de consumo de video dentro de la aplicación.