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Conatel capacita a más de 170 entidades para implementar protocolos de seguridad DNSSEC

Seguridad digital

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La Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel) inició un ciclo de formación técnica orientado a más de 170 organismos públicos y empresas privadas del país. El objetivo central de estas jornadas es la implementación de las Extensiones de Seguridad para el Sistema de Nombres de Dominio (DNSSEC), una medida diseñada para resguardar la infraestructura digital nacional y garantizar la continuidad de los servicios en línea.

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Esta tecnología opera mediante la aplicación de firmas criptográficas digitales en los sitios web que operan bajo el dominio .ve. Según lo informado, este mecanismo permite establecer una barrera técnica contra el secuestro de tráfico de red y los intentos de suplantación de identidad en Internet.

El proceso de adopción, que se realiza de manera progresiva, contempla la creación de normativas e instructivos técnicos, además de la capacitación del personal operativo. Con estas acciones, las instituciones buscan certificar la autenticidad de sus portales web y ofrecer entornos virtuales validados para las gestiones de los usuarios. De esta forma, se pretende mantener la soberanía tecnológica en las plataformas informáticas del país.

Con información de CONATEL

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