La Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel) inició un ciclo de formación técnica orientado a más de 170 organismos públicos y empresas privadas del país. El objetivo central de estas jornadas es la implementación de las Extensiones de Seguridad para el Sistema de Nombres de Dominio (DNSSEC), una medida diseñada para resguardar la infraestructura digital nacional y garantizar la continuidad de los servicios en línea.
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Ciencia y Tecnología
Conatel capacita a más de 170 entidades para implementar protocolos de seguridad DNSSEC
Seguridad digital
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Con información de CONATEL
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