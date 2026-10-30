Binance reporta ciberataque de 6.300 millones de dólares y congela la mitad de los fondos

El incidente, que ha generado preocupación en el mercado de divisas digitales, provocó que la plataforma suspendiera temporalmente los depósitos y retiros mientras su equipo técnico realiza verificaciones de seguridad. Binance señaló que, según una investigación inicial, el ataque se originó a través de una computadora portátil comprometida perteneciente a un ingeniero de DevOps, lo que permitió a un atacante acceder a un contenedor de servicios y ejecutar transacciones no autorizadas.

La firma de investigación de blockchain TRM Labs indicó tener «alta confianza» en que el ataque fue orquestado por el grupo TraderTraitor, vinculado a Corea del Norte y asociado con el Grupo Lazarus. Por su parte, otras entidades del sector han colaborado en la contención del incidente; Tether informó haber congelado cerca de 1.600 millones de dólares, mientras que Circle bloqueó más de 800 millones de dólares en USDC.

A pesar de la magnitud del evento, la empresa aseguró que los fondos de los usuarios están completamente seguros y se comprometió a cubrir todas las pérdidas derivadas de esta vulneración. El impacto del ciberataque provocó una caída inicial en los precios de las principales criptomonedas, aunque algunos activos comenzaron a mostrar signos de recuperación horas después. Binance continúa trabajando en estrecha colaboración con las autoridades y socios de la industria para rastrear y congelar activos adicionales.