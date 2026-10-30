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Binance reporta ciberataque de 6.300 millones de dólares y congela la mitad de los fondos

Seguridad digital

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La plataforma de intercambio de criptomonedas Binance informó este jueves que fue víctima de un importante ataque informático que afectó fondos por alrededor de 6.300 millones de dólares. De acuerdo con la compañía, aproximadamente la mitad de esta cifra ha sido congelada en la cadena de bloques para evitar un robo masivo de los activos.

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El incidente, que ha generado preocupación en el mercado de divisas digitales, provocó que la plataforma suspendiera temporalmente los depósitos y retiros mientras su equipo técnico realiza verificaciones de seguridad. Binance señaló que, según una investigación inicial, el ataque se originó a través de una computadora portátil comprometida perteneciente a un ingeniero de DevOps, lo que permitió a un atacante acceder a un contenedor de servicios y ejecutar transacciones no autorizadas.

La firma de investigación de blockchain TRM Labs indicó tener «alta confianza» en que el ataque fue orquestado por el grupo TraderTraitor, vinculado a Corea del Norte y asociado con el Grupo Lazarus. Por su parte, otras entidades del sector han colaborado en la contención del incidente; Tether informó haber congelado cerca de 1.600 millones de dólares, mientras que Circle bloqueó más de 800 millones de dólares en USDC.

A pesar de la magnitud del evento, la empresa aseguró que los fondos de los usuarios están completamente seguros y se comprometió a cubrir todas las pérdidas derivadas de esta vulneración. El impacto del ciberataque provocó una caída inicial en los precios de las principales criptomonedas, aunque algunos activos comenzaron a mostrar signos de recuperación horas después. Binance continúa trabajando en estrecha colaboración con las autoridades y socios de la industria para rastrear y congelar activos adicionales.

Con información de Agencias

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