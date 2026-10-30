La plataforma de intercambio de criptomonedas Binance informó este jueves que fue víctima de un importante ataque informático que afectó fondos por alrededor de 6.300 millones de dólares. De acuerdo con la compañía, aproximadamente la mitad de esta cifra ha sido congelada en la cadena de bloques para evitar un robo masivo de los activos.
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Binance reporta ciberataque de 6.300 millones de dólares y congela la mitad de los fondos
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Con información de Agencias
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