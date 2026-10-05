Venezuela busca potenciar su industria gasífera con nuevos acuerdos internacionales

Según reportes de Reuters, la alianza principal se enfoca en integrar toda la cadena de valor del gas en el país, abarcando desde la extracción y procesamiento hasta el transporte, comercialización y la posible exportación de gas natural licuado (GNL). La intención de Baker Hughes es establecer una infraestructura robusta que satisfaga tanto el consumo interno como las demandas de los mercados globales.

Lorenzo Simonelli, presidente y director ejecutivo de Baker Hughes, destacó que el propósito fundamental es transformar las vastas reservas de gas de la nación en un suministro confiable para los venezolanos y, eventualmente, en un producto de exportación. Simonelli subrayó que Venezuela posee un potencial significativo para influir en el panorama energético mundial, y que estos convenios buscan combinar recursos tecnológicos, experiencia en financiamiento y desarrollo de proyectos para alcanzar dichas metas.

En este esquema colaborativo, Baker Hughes aportará soluciones tecnológicas avanzadas para la explotación de campos y el desarrollo de plantas de GNL. Por su parte, Lindsayca se encargará de las labores de ingeniería y construcción, mientras que Fulcrum LNG facilitará el acceso a mercados y el financiamiento necesario. Jesús Bronchalo, director ejecutivo de Fulcrum LNG, calificó esta unión como un hito histórico para maximizar el aprovechamiento de los recursos gasíferos venezolanos.

A corto plazo, las empresas trabajarán junto a Pdvsa en la optimización de la infraestructura existente para mejorar el suministro energético nacional. En una fase posterior, se contempla la creación de instalaciones de acceso abierto que permitan a diversos productores monetizar sus recursos de manera más eficiente.

Es importante señalar que estos acuerdos representan un marco de cooperación inicial y no implican el inicio inmediato de obras. Cada proyecto deberá cumplir con los procesos de aprobación interna y respetar estrictamente las normativas y sanciones internacionales, incluyendo las licencias requeridas por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) de los Estados Unidos.

Paralelamente, el memorando de entendimiento con New Stratus Energy permitirá aplicar tecnologías de vanguardia en la evaluación de subsuelo, perforación y reducción de emisiones, reforzando la capacidad operativa en el sector. Estos anuncios se producen tras una reciente visita de la delegación de Baker Hughes a Caracas, donde se evaluaron estrategias para mejorar la eficiencia y la sostenibilidad de la industria energética nacional, aprovechando la experiencia de seis décadas que la compañía mantiene en el país.