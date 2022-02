Lo que le hicieron a Don Omar en Las Vegas al cantar «Ella y Yo»

Todo ocurrió durante el concierto de Don Omar en el festival de Calibash 2022 justo cuando interpretaba su indiscutible éxito que popularizó con Romeo Santos

Su concierto fue uno de los más esperados y aplaudidos en el Festival Calibash 2022 en el que participaron otras estrellas latinas como Karol G, Maluma, Farruko, Nio García, El Alfa y el cantante cubano El Chacal.

El cantante comenzó con el tema, que sin dudas es uno de los más populares de todo su increíble repertorio, pero cuando llega la parte que Romeo interpreta su estrofa extendió el micrófono a los presentes en el T- Mobile Arena en Las Vegas, pero la sorpresa es que cuando todos debieron cantar “Mi esposa y yo, igual que ustedes compartimos en la vida un eterno amor, la dama perfecta, toda una belleza, ella es mi inspiración. Somos feliz ella y yo…Ella y yo”, muy pocos se la sabían.

Don Omar estaba visiblemente sorprendido y les preguntó “¿Lo hacemos de nuevo? Tengo letra de karaoke en la parte de atrás ¿Hay letra de karaoke?”. De inmediato inició otra vez el tema y nuevamente extendió el micrófono y solo unos pocos cantaron.

El artista interrumpió y dijo “Romeo Santos perdónalos donde quiera que estes. Santísimo Romeo Santos perdónalos donde quiera que estés”. Y luego de una breve pausa ordenó iniciar con el siguiente tema del repertorio que era otro éxito como ‘Sale El Sol’.

Mucho de los seguidores comentaron que es imperdonable que no se la sepan, pues es un himno del reggaetón y otros “Si los venezolanos hubiéramos estado allí no pasa eso, la cantamos porque no falta en una fiesta, pero sigan pidiéndonos visa”.

