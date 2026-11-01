Claves para preparar el macerado perfecto de la torta negra navideña

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El secreto reside en el macerado de las frutas. Para esta mezcla, se requiere combinar un cuarto de taza de almendras, avellanas, nueces, frutas confitadas, pieles de naranja, orejones, cerezas, pasas negras y uvas pasas. Estos ingredientes deben introducirse en un frasco de vidrio con tres tazas de ron, brandy o una mezcla de ambos. El recipiente debe conservarse en un lugar fresco y oscuro, o en la nevera, durante un periodo mínimo de dos semanas para que los sabores se integren correctamente.

Es fundamental supervisar el frasco periódicamente, añadiendo más licor si las frutas lo absorben y removiendo la mezcla una vez al mes. Una vez cumplido el tiempo de maceración, se procede a la elaboración de la masa. Esta se prepara batiendo quinientos gramos de mantequilla con doscientos cincuenta gramos de azúcar morena y la misma cantidad de azúcar refinada.

A esta base se le añaden doce yemas de huevo, dos cucharadas de cacao en polvo, setecientos cincuenta gramos de harina leudante, dos cucharadas de polvo para hornear, una cucharada de clavitos dulces en polvo y tres cucharadas de papelón rallado. Finalmente, se incorporan las frutas maceradas con movimientos envolventes. La mezcla se hornea a ciento noventa grados centígrados durante una hora, o hasta que al insertar un cuchillo en el centro salga completamente seco.