Noticias de Venezuela hoy con cobertura de sucesos, política, economía, deportes e información de actualidad. Noticiascol cubre el país y las regiones 24/7.

Desde 2012

Noticias de Venezuela hoy con cobertura de sucesos, política, economía, deportes e información de actualidad. Noticiascol cubre el país y las regiones 24/7.
Gastronomía

Claves para preparar el macerado perfecto de la torta negra navideña

Tradición navideña

|2 min|
Imagen de la noticia: Claves para preparar el macerado perfecto de la torta negra navideña

Escuchar noticia

0:00 / 0:00

La torta negra es uno de los postres más emblemáticos de la temporada decembrina en Venezuela. Para lograr un bizcocho húmedo y con la profundidad de sabor que caracteriza a esta receta, el proceso de preparación previa de sus ingredientes principales resulta determinante.

Lee también
Cómo preparar un quesillo de auyama con un toque especial para Halloween
Secretos de la repostería navideña: cómo preparar el macerado perfecto para tu torta negraFoto: Gemini IA

El secreto reside en el macerado de las frutas. Para esta mezcla, se requiere combinar un cuarto de taza de almendras, avellanas, nueces, frutas confitadas, pieles de naranja, orejones, cerezas, pasas negras y uvas pasas. Estos ingredientes deben introducirse en un frasco de vidrio con tres tazas de ron, brandy o una mezcla de ambos. El recipiente debe conservarse en un lugar fresco y oscuro, o en la nevera, durante un periodo mínimo de dos semanas para que los sabores se integren correctamente.

Es fundamental supervisar el frasco periódicamente, añadiendo más licor si las frutas lo absorben y removiendo la mezcla una vez al mes. Una vez cumplido el tiempo de maceración, se procede a la elaboración de la masa. Esta se prepara batiendo quinientos gramos de mantequilla con doscientos cincuenta gramos de azúcar morena y la misma cantidad de azúcar refinada.

A esta base se le añaden doce yemas de huevo, dos cucharadas de cacao en polvo, setecientos cincuenta gramos de harina leudante, dos cucharadas de polvo para hornear, una cucharada de clavitos dulces en polvo y tres cucharadas de papelón rallado. Finalmente, se incorporan las frutas maceradas con movimientos envolventes. La mezcla se hornea a ciento noventa grados centígrados durante una hora, o hasta que al insertar un cuchillo en el centro salga completamente seco.

Con información de noticiascol.com

¿Qué te pareció esta noticia?

Sigue explorando

GastronomíaRecetas navideñasTorta negra

Agenda de Venezuela

NacionalesLa cobertura política, económica y social que mueve el país.

Sigue leyendo

Más leídosLos temas con mejor rendimiento editorial y mayor interés de la audiencia.

Tiempo real

Más visto hoyLas noticias que concentran atención en este momento dentro de Noticiascol.

Recibe grátis las noticias más destacadas en tu correo.