La torta negra es uno de los postres más emblemáticos de la temporada decembrina en Venezuela. Para lograr un bizcocho húmedo y con la profundidad de sabor que caracteriza a esta receta, el proceso de preparación previa de sus ingredientes principales resulta determinante.
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Gastronomía
Claves para preparar el macerado perfecto de la torta negra navideña
Tradición navideña
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