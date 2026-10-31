Cómo preparar un quesillo de auyama con un toque especial para Halloween

Para quienes buscan una alternativa temática para Halloween, es posible incorporar como ingrediente sorpresa la auyama o calabaza, la cual aporta un color naranja distintivo a la receta tradicional.

Ingredientes necesarios:

600 g de auyama cocida

1 lata de leche condensada

3 tazas de leche líquida

5 cucharadas de azúcar para el caramelo

6 cucharadas de agua

5 huevos

3/4 taza de pan rallado

2 cucharadas de esencia de vainilla

Preparación:

El primer paso es precalentar el horno a 180ºC. Posteriormente, se debe preparar el caramelo en una olla a fuego medio con el azúcar y el agua hasta obtener un tono dorado, para luego verterlo en el molde. En la licuadora, se mezclan la auyama cocida, la leche condensada, la leche líquida, los huevos, el pan rallado y la vainilla.

Una vez integrada la mezcla, se vierte en el molde caramelizado y se cubre. La cocción debe realizarse a baño María durante una hora y 15 minutos. Para verificar que el postre esté listo, se introduce un cuchillo; si sale limpio, el quesillo está en su punto. Se recomienda dejar reposar y servir una vez que haya enfriado.