Efectivos adscritos a la División de Investigaciones de Delitos Informáticos llevaron a cabo la captura de Gustavo Monsalve Urbina, de 40 años, y Oriana Coromoto Pabón Morales, de 38 años. El procedimiento se ejecutó en el sector Ciro Moraes, ubicado en la parroquia Santa Bárbara del municipio Colón, tras confirmarse su implicación en la producción y difusión de material de pornografía infantil.
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Desmantelan red de pornografía infantil que operaba en un centro de tareas dirigidas en Colón
Operativo del Cicpc
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Con información de El Nacional
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