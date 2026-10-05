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Desmantelan red de pornografía infantil que operaba en un centro de tareas dirigidas en Colón

Operativo del Cicpc

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Efectivos adscritos a la División de Investigaciones de Delitos Informáticos llevaron a cabo la captura de Gustavo Monsalve Urbina, de 40 años, y Oriana Coromoto Pabón Morales, de 38 años. El procedimiento se ejecutó en el sector Ciro Moraes, ubicado en la parroquia Santa Bárbara del municipio Colón, tras confirmarse su implicación en la producción y difusión de material de pornografía infantil.

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El director del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc), comisario Douglas Rico, informó sobre los pormenores de este caso a través de sus redes sociales durante el pasado domingo.

Las labores de inteligencia y el análisis de entornos digitales permitieron determinar que Pabón Morales administraba un centro de tareas dirigidas en la dirección mencionada. Según las investigaciones, Monsalve Urbina aprovechaba este entorno educativo para tomar fotografías de las partes íntimas de las alumnas, con el objetivo de comercializar y difundir dicho material en diversas plataformas web.

De acuerdo con las declaraciones del comisario Rico, las acciones delictivas de la pareja han causado un impacto negativo en la estabilidad emocional de más de 20 niñas, cuyas edades oscilan entre los 4 y los 15 años. Tras el procedimiento, ambos ciudadanos fueron puestos a disposición del Ministerio Público para dar inicio al proceso penal correspondiente por estos graves delitos.

Con información de El Nacional

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