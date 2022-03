Pétalos de rosa para eliminar bolsas en los ojos y ojeras

¿Sabías que con los pétalos de algunas flores puedes cuidar tu piel? Las rosas, por ejemplo, resultan beneficiosas para la cara porque ayudan a tonificarla y a desaparecer ciertas imperfecciones. Hoy te enseñaré cómo aprovechar las vitaminas y minerales de los pétalos de rosa para quitar las bolsas en los ojos, desinflamar la cara y eliminar ojeras rápidamente. ¡Apunta este tip de belleza y úsalo diario en tu rutina de skincare!

El contorno de ojos quizás es la parte más delicada de la cara por lo delgada que es la piel en esta zona; fácilmente aparecen arrugas, se inflama o se oscurece si no se cuida adecuadamente y no se le proporciona los nutrientes necesarios para que se mantenga humectada y firme. Pero no te preocupes, que con los pétalos de rosa conseguirás esto y mucho más ya que sus propiedades permiten que la piel luzca joven, descansada y con un tono uniforme.

¿Qué beneficios tienen las rosas en la piel?

Los beneficios de los pétalos de rosa son muchos ya que están compuestos por varios antioxidantes y vitaminas como la A, B5, C, E y F, además de flavonoides, polifenoles y ácidos oleico, linoleico y málico. Por tal motivo:

-Descongestiona y desinflama la piel, eliminando los signos de fatiga y cansancio.

-Protege la piel de los radicales libres que causan el envejecimiento celular.

-Limpia a profundidad las pieles grasas y propensas al acné.

-Reduce las ojeras y atenúa las manchas en la piel.

¿Qué se puede hacer con los pétalos de rosas?

Con los pétalos de rosas puedes hacer varios productos de belleza para el cuidado de la piel: un tónico (que hidrate y restaure el pH), un desmaquillante (que oxigene y limpie la piel a profundidad), un sérum facial (el cual reafirme y atenúe arrugas) o usarlo en forma de aceite de rosa mosqueta (para eliminar manchas en la piel).

En este caso, como lo que queremos es quitar las bolsas de los ojos y eliminar ojeras, utilizaremos pétalos de rosa perfectamente limpios: introdúcelos en un vaso con agua, el cual contenga una cucharada de aceite de rosa mosqueta. 10 minutos después, sácalos y colócalos en tus ojos; déjalos ahí durante 10 minutos; cuando termines, lava tu cara con agua limpia.

Puedes realizar este truco fácil por las mañanas y las noches para obtener resultados más visibles en 2 semanas. Luce un rostro descansado y joven con los pétalos de rosa.

