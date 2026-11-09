Tras perder el Congreso, Trump califica de «demasiado dura» su política migratoria

El cuestionamiento sobre el alcance de las medidas migratorias surgió durante el programa «60 Minutes», donde el presidente reconoció que la estrategia implementada pudo haber sido excesiva. Estas declaraciones se producen en un contexto donde los demócratas ganaron las mayorías de la Cámara de Representantes y el Senado, impulsados en gran medida por el rechazo de los votantes, especialmente el sector latino, a las redadas ejecutadas por el Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE).

A pesar de este reconocimiento, la administración estadounidense ha mantenido su línea de acción. El pasado 6 de noviembre, Trump nombró a Stephen Miller, reconocido asesor y artífice de las políticas antiinmigrantes del Gobierno, como nuevo jefe de su gabinete. Asimismo, el secretario de Seguridad Nacional, Markwayne Mullin, avisó que “las deportaciones continuarán” a través de una publicación en sus redes sociales, reafirmando la continuidad de las medidas a pesar del resultado electoral.