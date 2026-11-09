Donald Trump admitió que su política de deportaciones fue «demasiado dura» tras las elecciones de mitad de mandato celebradas el pasado 3 de noviembre. El mandatario realizó estas declaraciones durante una entrevista con la cadena CBS, la primera tras los comicios en los que su partido perdió el control del Poder Legislativo.
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Tras perder el Congreso, Trump califica de «demasiado dura» su política migratoria
Política migratoria en Estados Unidos
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