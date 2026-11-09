El Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inameh) emitió este lunes 9 de noviembre un reporte sobre las condiciones atmosféricas en el país, advirtiendo sobre la presencia de precipitaciones en diversas entidades. Según el organismo, se prevé la formación de núcleos nubosos generadores de lluvias con descarga eléctrica a partir del mediodía.
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Inameh prevé lluvias con descargas eléctricas en Zulia, los Andes y otras regiones del país
Pronóstico meteorológico
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Con información de Inameh
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