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Inameh prevé lluvias con descargas eléctricas en Zulia, los Andes y otras regiones del país

Pronóstico meteorológico

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El Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inameh) emitió este lunes 9 de noviembre un reporte sobre las condiciones atmosféricas en el país, advirtiendo sobre la presencia de precipitaciones en diversas entidades. Según el organismo, se prevé la formación de núcleos nubosos generadores de lluvias con descarga eléctrica a partir del mediodía.

Las zonas afectadas incluyen a Zulia, los estados de la cordillera andina (Mérida, Táchira y Trujillo), la Gran Caracas y otras regiones como Guárico, Anzoátegui, Monagas, Delta Amacuro, Bolívar, Amazonas y la Guayana Esequiba. El reporte técnico destaca, además, acumulados semanales de precipitación sobre los 40 mm en gran parte de estos territorios.

En cuanto a la Gran Caracas, el instituto estima una mañana con nubosidad parcial y baja probabilidad de lluvias, aunque se espera un incremento en la cobertura nubosa durante la tarde con precipitaciones dispersas.

El informe también detalla la presencia de temperaturas máximas altas en varias regiones, alcanzando los 38 °C en Barquisimeto e Isla de Aves, 37 °C en Barcelona y Coro, y 35 °C en Caracas. Por el contrario, las temperaturas mínimas más bajas se registrarán en la zona andina, con descensos hasta los 7 °C en Mérida y 18 °C en Los Teques.

Con información de Inameh

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