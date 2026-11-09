Noticias de Venezuela hoy con cobertura de sucesos, política, economía, deportes e información de actualidad. Noticiascol cubre el país y las regiones 24/7.

Desde 2012

Noticias de Venezuela hoy con cobertura de sucesos, política, economía, deportes e información de actualidad. Noticiascol cubre el país y las regiones 24/7.
Sucesos

Asesinan a madre e hija venezolanas en Barranquilla

Crimen en Colombia

|2 min|
Imagen de la noticia: Asesinan a madre e hija venezolanas en Barranquilla

Escuchar noticia

0:00 / 0:00

Un violento suceso enlutó a una familia venezolana en la ciudad de Barranquilla, Colombia. Durante la madrugada de este domingo 8 de noviembre, Morelhith Blanco Cisneros, de 36 años, y su hija, una menor de 14 años de edad, fueron víctimas de un doble homicidio en el barrio Terranova II, específicamente en el sector Los Cusules.

Según los reportes preliminares, las víctimas se trasladaban hacia una fiesta en la zona cuando fueron interceptadas por hombres desconocidos, quienes abrieron fuego contra ellas sin mediar palabra. El ataque resultó fatal: Blanco Cisneros recibió un disparo en la cabeza, mientras que la adolescente fue impactada por tres proyectiles.

Los organismos de seguridad manejan dos hipótesis sobre este crimen. La primera línea de investigación apunta a un presunto intento de robo, aunque este extremo no ha sido confirmado oficialmente. Paralelamente, las autoridades indagan si el hecho guarda relación con un posible seguimiento o represalia, considerando que horas antes del ataque, ambas mujeres habrían brindado refugio en su vivienda a un familiar cuya integridad física corría peligro.

Funcionarios de la Policía y unidades de investigación criminal continúan trabajando en el lugar para esclarecer las circunstancias exactas del suceso y dar con el paradero de los responsables.

Con información de noticiascol.com

¿Qué te pareció esta noticia?

Sigue explorando

SucesosBarranquillaColombiaVenezolanos

Agenda de Venezuela

NacionalesLa cobertura política, económica y social que mueve el país.

Sigue leyendo

Más leídosLos temas con mejor rendimiento editorial y mayor interés de la audiencia.

Tiempo real

Más visto hoyLas noticias que concentran atención en este momento dentro de Noticiascol.

Recibe grátis las noticias más destacadas en tu correo.