Un violento suceso enlutó a una familia venezolana en la ciudad de Barranquilla, Colombia. Durante la madrugada de este domingo 8 de noviembre, Morelhith Blanco Cisneros, de 36 años, y su hija, una menor de 14 años de edad, fueron víctimas de un doble homicidio en el barrio Terranova II, específicamente en el sector Los Cusules.
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Sucesos
Asesinan a madre e hija venezolanas en Barranquilla
Crimen en Colombia
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