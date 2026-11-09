Asesinan a madre e hija venezolanas en Barranquilla

Según los reportes preliminares, las víctimas se trasladaban hacia una fiesta en la zona cuando fueron interceptadas por hombres desconocidos, quienes abrieron fuego contra ellas sin mediar palabra. El ataque resultó fatal: Blanco Cisneros recibió un disparo en la cabeza, mientras que la adolescente fue impactada por tres proyectiles.

Los organismos de seguridad manejan dos hipótesis sobre este crimen. La primera línea de investigación apunta a un presunto intento de robo, aunque este extremo no ha sido confirmado oficialmente. Paralelamente, las autoridades indagan si el hecho guarda relación con un posible seguimiento o represalia, considerando que horas antes del ataque, ambas mujeres habrían brindado refugio en su vivienda a un familiar cuya integridad física corría peligro.

Funcionarios de la Policía y unidades de investigación criminal continúan trabajando en el lugar para esclarecer las circunstancias exactas del suceso y dar con el paradero de los responsables.