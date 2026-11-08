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Inameh prevé lluvias en 17 estados del país para este domingo 8 de noviembre

Pronóstico meteorológico

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El Inameh prevé lluvias en 17 estados del país para este domingo 8 de noviembre, según el reporte emitido por el organismo. De acuerdo con las autoridades meteorológicas, el fenómeno responde a la presencia de una vaguada monzónica sobre el occidente venezolano, la cual interactúa de forma directa con la Zona de Convergencia Intertropical.

Durante la mañana, se esperan áreas nubladas con lluvias o chubascos en Amazonas, Anzoátegui, los Llanos Centrales y Occidentales, este de Miranda, La Guaira, Distrito Capital, Aragua, Carabobo, oeste de Falcón, los Andes y Zulia. Posteriormente, para la tarde y noche, se prevé un incremento de la nubosidad con precipitaciones de intensidad variable y actividad eléctrica en Monagas, Sucre, Anzoátegui, Bolívar, Amazonas, el centro norte costero, los llanos, Yaracuy, Falcón, Lara, los Andes y Zulia.

En la Gran Caracas se mantendrán lluvias o lloviznas, con un aumento en la cobertura nubosa durante la tarde y noche. Los mayores acumulados pluviométricos del día se concentrarán en la región sur, el centro occidente y las zonas costeras centrales.

Respecto a los valores térmicos, el Inameh indicó que las temperaturas más elevadas alcanzarán los 39 °C en Guayana, Bolívar y Puerto Ayacucho. Por el contrario, la mínima nacional se registrará en la entidad merideña, con un valor de 7 °C.

Con información de Inameh

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