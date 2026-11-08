El truco del chef Jordi Cruz para lograr unos macarrones cremosos

La clave de esta preparación reside en la integración de la leche durante la cocción de la salsa de carne, un paso que transforma la textura final del plato. El truco de la cremosidad en esta preparación está en el tiempo de cocción, el uso de la leche y el proceso de gratinado.

Para elaborar esta receta, se requiere un kilogramo de macarrones, un kilo y medio de carne molida, 500 gramos de cebolla morada, tres dientes de ajo, un kilo de pulpa de tomate, 500 mililitros de leche, aceite de oliva, queso mozzarella y parmesano, además de especias al gusto.

El proceso comienza con un sofrito de cebolla y ajo hasta que caramelicen, seguido por la incorporación de la carne. Una vez dorada, se añade el tomate y las especias, dejando cocinar por 45 minutos. Posteriormente, se vierte la leche y se cocina por 15 minutos adicionales hasta obtener una salsa cremosa. La pasta debe cocinarse dos o tres minutos menos de lo indicado por el fabricante para que termine de integrarse en el horno.

Finalmente, se mezcla la pasta con la salsa, se cubre con los quesos y se gratina hasta lograr un tono dorado. Lo ideal es consumirlos recién hechos para disfrutar de la textura óptima del plato.