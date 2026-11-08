Los macarrones son un plato versátil y nutritivo que suele ser el protagonista en reuniones familiares debido a su facilidad de preparación y aceptación general. Para quienes buscan elevar esta receta clásica, el chef Jordi Cruz ha compartido un método específico que garantiza un resultado más cremoso y lleno de sabor.
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Gastronomía
El truco del chef Jordi Cruz para lograr unos macarrones cremosos
Gastronomía en casan
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