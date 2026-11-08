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EE.UU. identifica las fronteras de Colombia con Venezuela y Ecuador como zonas de alta preocupación por el narcotráfico

Seguridad regional

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El Gobierno de Estados Unidos ha manifestado su inquietud ante la situación de seguridad en las áreas limítrofes de Colombia. Thomas G. DiNanno, subsecretario de Control de Armamentos y Seguridad Internacional del Departamento de Estado, afirmó que las zonas fronterizas de Colombia con Venezuela y Ecuador representan puntos de especial preocupación debido a la expansión del narcotráfico y el crimen organizado transnacional.

Durante una entrevista con el diario colombiano EL TIEMPO, el funcionario explicó que la administración estadounidense ha modificado su enfoque frente a este fenómeno. «Estados Unidos ya no considera la lucha contra el narcotráfico como un problema de aplicación de la ley. La administración Trump decide ver este problema como un problema antiterrorista», detalló DiNanno. Esta nueva clasificación permite a Washington activar capacidades adicionales de inteligencia, servicios militares y otras agencias gubernamentales.

El subsecretario señaló que grupos como el Ejército de Liberación Nacional (ELN), las disidencias de las FARC y el Clan del Golfo representan amenazas directas para la estabilidad regional. En este contexto, el funcionario solicitó al Gobierno colombiano incrementar sus esfuerzos en la erradicación de cultivos ilícitos y en la reducción de la producción de cocaína, advirtiendo que el desafío es de gran magnitud.

«Va a requerir un esfuerzo sostenido durante años por parte del Gobierno colombiano, con el apoyo de sus socios regionales», subrayó el representante estadounidense. La estrategia planteada por Washington no se limita a la eliminación de cultivos, sino que abarca la intervención en las cadenas de suministro, laboratorios de procesamiento y fuentes de financiamiento de las estructuras criminales.

Asimismo, DiNanno confirmó que la cooperación incluye asistencia militar, intercambio de inteligencia y el rastreo de tráfico ilegal de armas. El funcionario destacó la importancia de iniciativas como el Escudo de las Américas y la Coalición contra los Carteles de las Américas, mecanismos mediante los cuales Washington busca fortalecer la coordinación entre los países del hemisferio occidental para enfrentar a organizaciones que, según advirtió, utilizan tecnologías avanzadas como criptomonedas y drones para sus operaciones.

Con información de noticiascol.com

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