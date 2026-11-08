El Gobierno de Estados Unidos ha manifestado su inquietud ante la situación de seguridad en las áreas limítrofes de Colombia. Thomas G. DiNanno, subsecretario de Control de Armamentos y Seguridad Internacional del Departamento de Estado, afirmó que las zonas fronterizas de Colombia con Venezuela y Ecuador representan puntos de especial preocupación debido a la expansión del narcotráfico y el crimen organizado transnacional.
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EE.UU. identifica las fronteras de Colombia con Venezuela y Ecuador como zonas de alta preocupación por el narcotráfico
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