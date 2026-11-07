Tres menores fallecen tras deslizamiento de tierra en Antímano

El comandante general del Cuerpo de Bomberos de Caracas, Pablo Palacios, informó que tres menores de edad fallecieron a causa del suceso. Las víctimas, de 15, tres y dos años de edad, fueron trasladadas al Hospital Dr. Miguel Pérez Carreño en un vehículo particular antes de que las comisiones de rescate llegaran al lugar.

En el mismo hecho, otros dos menores, de 14 y 10 años, resultaron heridos y fueron ingresados al centro asistencial, donde permanecen recluidos bajo diagnóstico médico reservado.