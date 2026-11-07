Un deslizamiento de tierra ocurrido en el sector La Seca de la parroquia Antímano, en Caracas, resultó en una tragedia tras el colapso de una vivienda. El incidente, provocado por la inestabilidad del suelo en la zona, afectó tres habitaciones de la estructura.
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Sucesos
Tres menores fallecen tras deslizamiento de tierra en Antímano
Tragedia en el municipio Libertador
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Con información de noticiascol.com
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