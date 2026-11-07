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Tres menores fallecen tras deslizamiento de tierra en Antímano

Tragedia en el municipio Libertador

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Un deslizamiento de tierra ocurrido en el sector La Seca de la parroquia Antímano, en Caracas, resultó en una tragedia tras el colapso de una vivienda. El incidente, provocado por la inestabilidad del suelo en la zona, afectó tres habitaciones de la estructura.

El comandante general del Cuerpo de Bomberos de Caracas, Pablo Palacios, informó que tres menores de edad fallecieron a causa del suceso. Las víctimas, de 15, tres y dos años de edad, fueron trasladadas al Hospital Dr. Miguel Pérez Carreño en un vehículo particular antes de que las comisiones de rescate llegaran al lugar.

En el mismo hecho, otros dos menores, de 14 y 10 años, resultaron heridos y fueron ingresados al centro asistencial, donde permanecen recluidos bajo diagnóstico médico reservado.

Con información de noticiascol.com

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