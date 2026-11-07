Joven de 21 años fallece en accidente de moto cerca del Terminal Río Tuy en Caracas

Derek Daniel Sánchez Carvajal, de 21 años de edad, fue identificado como la víctima del siniestro vial. Según el reporte del comandante del Cuerpo de Bomberos de Caracas, Pablo Palacios, las unidades de emergencia acudieron al lugar tras recibir el llamado de alerta.

Al llegar al sitio, los rescatistas confirmaron que el conductor no presentaba signos vitales. Efectivos de la Policía Nacional Bolivariana, adscritos a la División de Tránsito Terrestre, se encuentran en el lugar realizando las investigaciones pertinentes para esclarecer las causas de la colisión.