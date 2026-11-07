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Joven de 21 años fallece en accidente de moto cerca del Terminal Río Tuy en Caracas

Siniestro vial en Caracas

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Imagen de la noticia: Joven de 21 años fallece en accidente de moto cerca del Terminal Río Tuy en Caracas

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Un joven de 21 años perdió la vida en un accidente de tránsito ocurrido en la parroquia Santa Rosalía, en Caracas. El hecho se registró en las cercanías del Terminal Río Tuy, donde una colisión involucró a una motocicleta.

Derek Daniel Sánchez Carvajal, de 21 años de edad, fue identificado como la víctima del siniestro vial. Según el reporte del comandante del Cuerpo de Bomberos de Caracas, Pablo Palacios, las unidades de emergencia acudieron al lugar tras recibir el llamado de alerta.

Tragedia vial en Caracas: joven muere tras colisión cerca del Terminal Río Tuy

Al llegar al sitio, los rescatistas confirmaron que el conductor no presentaba signos vitales. Efectivos de la Policía Nacional Bolivariana, adscritos a la División de Tránsito Terrestre, se encuentran en el lugar realizando las investigaciones pertinentes para esclarecer las causas de la colisión.

Con información de noticiascol.com

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