Un joven de 21 años perdió la vida en un accidente de tránsito ocurrido en la parroquia Santa Rosalía, en Caracas. El hecho se registró en las cercanías del Terminal Río Tuy, donde una colisión involucró a una motocicleta.
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Sucesos
Joven de 21 años fallece en accidente de moto cerca del Terminal Río Tuy en Caracas
Siniestro vial en Caracas
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Con información de noticiascol.com
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