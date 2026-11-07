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Gobierno analiza propuestas de salud para trabajadores del sector delivery

Seguridad vial

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La presidenta encargada, Delcy Rodríguez, informó la creación de la Escuela de Formación Integral del Motorizado, la cual operará en las instalaciones de la Universidad del Transporte. El centro educativo tiene como objetivo principal reducir la tasa de siniestralidad vial, que actualmente se sitúa en 25 accidentes por cada 100 habitantes. Durante un encuentro en el Palacio de Miraflores, la mandataria instruyó al ministro para la Juventud, Sergio Lotartaro, para que la entrega de kits de talleres mecánicos se gestione como un emprendimiento para el gremio.

El Ejecutivo nacional también analiza propuestas de empresas de delivery para establecer fondos de salud que protejan a sus trabajadores, recordando la obligatoriedad de contar con seguro de responsabilidad civil. Por su parte, el ministro para el Transporte, Francisco Garcés, destacó la necesidad de actualizar el marco legal y adaptar la infraestructura urbana ante el crecimiento del parque automotor. Las autoridades buscan fortalecer la convivencia democrática y garantizar la seguridad en las vías del país.

Con información de noticiascol.com

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