La presidenta encargada, Delcy Rodríguez, informó la creación de la Escuela de Formación Integral del Motorizado, la cual operará en las instalaciones de la Universidad del Transporte. El centro educativo tiene como objetivo principal reducir la tasa de siniestralidad vial, que actualmente se sitúa en 25 accidentes por cada 100 habitantes. Durante un encuentro en el Palacio de Miraflores, la mandataria instruyó al ministro para la Juventud, Sergio Lotartaro, para que la entrega de kits de talleres mecánicos se gestione como un emprendimiento para el gremio.
Noticias de Venezuela hoy con cobertura de sucesos, política, economía, deportes e información de actualidad. Noticiascol cubre el país y las regiones 24/7.
Desde 2012
Noticias de Venezuela hoy con cobertura de sucesos, política, economía, deportes e información de actualidad. Noticiascol cubre el país y las regiones 24/7.
Nacionales
Gobierno analiza propuestas de salud para trabajadores del sector delivery
Seguridad vial
|1 min de lectura|
Escuchar noticia
0:00 / 0:00
Con información de noticiascol.com
¿Qué te pareció esta noticia?
Sigue explorando
Cargando el siguiente artículo...