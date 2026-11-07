Gobierno analiza propuestas de salud para trabajadores del sector delivery

La presidenta encargada, Delcy Rodríguez, informó la creación de la Escuela de Formación Integral del Motorizado, la cual operará en las instalaciones de la Universidad del Transporte. El centro educativo tiene como objetivo principal reducir la tasa de siniestralidad vial, que actualmente se sitúa en 25 accidentes por cada 100 habitantes. Durante un encuentro en el Palacio de Miraflores, la mandataria instruyó al ministro para la Juventud, Sergio Lotartaro, para que la entrega de kits de talleres mecánicos se gestione como un emprendimiento para el gremio.