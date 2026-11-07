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Detenido un venezolano en Washington por amenazar de muerte a Donald Trump

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Ronny Yordrix Guanipa Chirnos, un ciudadano venezolano, fue detenido por el Servicio Secreto durante la noche del jueves en la avenida Constitución, en las inmediaciones de la Casa Blanca. El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) confirmó el arresto tras recibir reportes sobre el comportamiento sospechoso del individuo mientras permanecía dentro de un vehículo.

en las adyacencias de la Casa Blanca tras proferir amenazas de muerte contra el presidente Donald Trump, el sujeto fue interceptado por los agentes. Durante el interrogatorio, Guanipa Chirnos afirmó que escuchaba voces que le ordenaban viajar a Washington para atentar contra la vida del mandatario estadounidense.

Al realizar la inspección del automóvil, el cual figuraba como robado, las autoridades hallaron un rifle AR-15, una pistola Mac 10, una Glock 43X y municiones. Tras el hallazgo, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) solicitó una orden de detención migratoria, por lo que el ciudadano permanece bajo la custodia del Servicio de Alguaciles de Estados Unidos (US Marshals).

Las investigaciones posteriores revelaron que el detenido ingresó de forma irregular a territorio estadounidense en marzo de 2024 a través de la frontera de Texas, donde fue procesado por la Policía Fronteriza y posteriormente puesto en libertad durante la administración del expresidente Joe Biden.

Con información de noticiascol.com

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