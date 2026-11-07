Detenido un venezolano en Washington por amenazar de muerte a Donald Trump

Ronny Yordrix Guanipa Chirnos, un ciudadano venezolano, fue detenido por el Servicio Secreto durante la noche del jueves en la avenida Constitución, en las inmediaciones de la Casa Blanca. El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) confirmó el arresto tras recibir reportes sobre el comportamiento sospechoso del individuo mientras permanecía dentro de un vehículo.
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