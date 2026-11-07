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Detenida pareja en Aragua por liderar red de trata de personas

Operativo policial en Aragua

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Una pareja fue aprehendida en el municipio Mario Briceño Iragorry, estado Aragua, tras ser señalada como responsable de una red de trata de personas que operaba en la parroquia El Limón. El procedimiento, realizado en una vivienda del sector Mata Seca, permitió el rescate de cuatro adolescentes de entre 14 y 15 años de edad y de un lactante de 11 meses, quienes se encontraban confinados en una habitación junto a sustancias estupefacientes.

La intervención de los cuerpos de seguridad se produjo luego de una denuncia formal interpuesta por la madre de una de las víctimas ante el Consejo de Protección del Niño, Niña y Adolescente. La investigación inició tras detectarse la intención de trasladar a la menor hacia la ciudad de Cúcuta, en Colombia.

Según detalló el alcalde del municipio, Brullerby Suárez, al momento del ingreso a la propiedad se hallaron a los menores de edad, al dueño del inmueble y a una mujer adulta. Tres de las adolescentes rescatadas contaban con registros activos por desaparición, tras permanecer fuera de sus hogares durante tres meses.

Los detenidos fueron puestos a la orden del Ministerio Público para enfrentar cargos bajo la ley contra la delincuencia organizada y trata de personas. Actualmente, los organismos de seguridad mantienen operativos de rastreo en la jurisdicción ante la posibilidad de que la red delictiva posea ramificaciones en zonas aledañas del estado Aragua.

Con información de noticiascol.com

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