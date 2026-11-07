Detenida pareja en Aragua por liderar red de trata de personas

La intervención de los cuerpos de seguridad se produjo luego de una denuncia formal interpuesta por la madre de una de las víctimas ante el Consejo de Protección del Niño, Niña y Adolescente. La investigación inició tras detectarse la intención de trasladar a la menor hacia la ciudad de Cúcuta, en Colombia.

Según detalló el alcalde del municipio, Brullerby Suárez, al momento del ingreso a la propiedad se hallaron a los menores de edad, al dueño del inmueble y a una mujer adulta. Tres de las adolescentes rescatadas contaban con registros activos por desaparición, tras permanecer fuera de sus hogares durante tres meses.

Los detenidos fueron puestos a la orden del Ministerio Público para enfrentar cargos bajo la ley contra la delincuencia organizada y trata de personas. Actualmente, los organismos de seguridad mantienen operativos de rastreo en la jurisdicción ante la posibilidad de que la red delictiva posea ramificaciones en zonas aledañas del estado Aragua.