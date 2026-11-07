Una pareja fue aprehendida en el municipio Mario Briceño Iragorry, estado Aragua, tras ser señalada como responsable de una red de trata de personas que operaba en la parroquia El Limón. El procedimiento, realizado en una vivienda del sector Mata Seca, permitió el rescate de cuatro adolescentes de entre 14 y 15 años de edad y de un lactante de 11 meses, quienes se encontraban confinados en una habitación junto a sustancias estupefacientes.
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Sucesos
Detenida pareja en Aragua por liderar red de trata de personas
Operativo policial en Aragua
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Con información de noticiascol.com
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